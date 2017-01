Si hiciéramos un balance del año 2016, mucha gente se echaría a temblar. Convulso, irritante, violento. Los refugiados en Europa, la guerra de ISIS, los atentados en Europa, el gobierno sin gobierno y la repetición de elecciones en España, la corrupción, los impuestos, el triunfo de Trump en USA, el singobierno de Italia, el 'Brexit' británico, el populismo y sus grandes expectativas en el mundo, en fin, que diría un castizo, un año para llorar, para olvidarlo. No ha sido un año afortunado que digamos. Sin embargo, debemos creer, entre otras cosas porque no nos queda más remedio, en el ser humano. El factor humano es el fundamento de nuestro mundo. Al menos del mundo que entendemos. Él es quien crea, quien destruye, quien lo transforma. Y si miramos bien en el tiempo que tenemos memoria, la historia, el ser humano no ha cambiado excesivamente. Básicamente somos lo mismo, con todos nuestros vicios pero también con todas nuestras virtudes. La ambición desmedida, el ansia de poder, todos los pecados capitales, la avaricia, la soberbia, la envidia, la gula, la lujuria. pero también el amor, la caridad (la denominada solidaridad), el sacrificio, el esfuerzo, nuestra insaciable ansia de curiosidad que nos lleva al conocimiento. En fin, somos así, no cambiamos y a veces dando grandes pasos, retrocedemos, por falta de memoria, por pereza y por ese no se qué, que nos atranca y paraliza. Pero, sin duda, los logros de la humanidad son muy grandes. Pero no hay bastante. Hay que buscar más equidad, más justicia, más esfuerzo, más sonrisa, más darnos la mano, más talento. Y con todo lo que nos pasa, nos pasaba en el año 2016 y nos pasará en el 2017, saldremos adelante.