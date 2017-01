UN PROTOCOLO PREMATURO

Ni que decir tiene que la transfobia -en general los odios- no tienen cabida en un colegio y menos cuando tales fobias rigen los actos que provocan acoso escolar. Ni que decir tiene que las familias debemos exigir la total seguridad de nuestros hijos a una Administración que nos obliga a escolarizarlos y por eso, si se estima conveniente, toca también elaborar un protocolo que ampare a los niños y niñas que expresen un género distinto a su sexo. Ni que decir tiene que prevenir el acoso es responsabilidad gubernativa pero no tanto imponer antropologías. Y así, jugando a esta confusión entre transfobia (para prevenirla) y transexualidad (para atenderla) la Conselleria se adelanta con un protocolo propio previsto en una ley de la Conselleria de Igualdad aún en trámite.

Un proyecto de ley que ha recibido sus matices por parte del Consell Jurídic Consultiu en cuestiones -en lo que a Educación se refiere- como el mero reconocimiento de la identidad de género expresada por el menor sin informe clínico o el conflicto con la autonomía de los centros que supone la introducción curricular obligatoria de determinada manera de interpretar el género. Es paradójico que definiéndose el género como un constructo social y cultural, sólo se contemple una única manera uniforme de enseñar tal diversidad; que no habiendo una verdad posible, la nueva verdad es la única válida. Otra vez más, con el argumento de reconocer derechos individuales válidos, «la perspectiva que contemplamos es, sobre todo, una oportunidad de cambio y transformación que contribuirá a consolidar un modelo social más justo e igualitario», señala el protocolo publicado por Educación para los centros públicos y que previsiblemente, cuando se publique la ley que lo ampare, se extenderá al resto de centros.

Pues no es el proyecto de ley sino justo un protocolo de instrucciones que la adelanta, lo que llama la atención, que por su rango normativo no ha requerido más negociación que la voluntad de sus autores a pesar de que de primeras añade exigencias a los gobernados de tapadillo.

Lo más vistoso, tal y como ha tenido repercusión en los medios, es que los centros tendrán obligación de tratar al niño o niña con el nombre y género que éste -o su familia- exprese, así como a respetar su vestimenta sin asignación de género -no hay constructo social más evidente que la falda, que diría cualquier escocés- y, llegado el caso, permitirle el uso de vestuarios y baños según su identidad de género sentida. Simplemente, una de las opciones para reconocer al individuo y en ello los centros deben procurar que no derive en violencia y acoso. También, de nuevo, la Administración sigue con su máxima de «no me líes con los líos que yo te creo».

Lo digo porque es curioso que mientras obliga a los centros a aceptar los cambios de nombres en las listas de clase, boletines de notas, sobres de matrículas y demás «documentación administrativa del centro», «la documentación oficial del alumno (la suya, la de la Administración) no podrá modificarse hasta que no se realice el cambio de nombre en el Registro Civil». También sugiere adoptar baños y vestuarios mixtos en los centros (no los he visto en Conselleria) sin pensar si para atender estas casuísticas tan concretas no generalizamos, en esta época de las fotos de Snapchat y proliferación del ciberacoso, otros riesgos.

También llamativo que el protocolo contemple la notificación de casos detectados al Registro PREVI, previsto para registrar la violencia escolar y así reconvertido en un fichero de menores transgénero como no hay otro en el ámbito escolar referido a cualquier rasgo identitario, sea raza, creencias, orientación sexual...

Sin embargo, por tratarse de meras instrucciones, el protocolo me parece atrevido para docentes y familias. Para el profesorado, porque le determina la obligatoriedad de «observar posibles casos de expresión de género divergente» e «informar de estas situaciones», hayan sido informadas o solicitadas por la familia o no, lo que añade una responsabilidad que requiere formación especializada. Para la familia, porque si ésta «no reconoce la identidad expresada por su hijo o hija» y no colabora con las medidas que considere la Administración, el centro activará el protocolo de maltrato infantil.

Centros, profesores y familias merecen mayor seguridad jurídica que unas instrucciones.