Che, ja ho hem passat

Una de las pocas cosas buenas que tiene haber cumplido 52 años es que me quedan por delante menos navidades de las que ya superé. Que eso de gastarme lo que tengo y lo que no porque lo manda el calendario, comer y cenar como si no hubiera un mañana con familia y otros animales o poner y luego quitar en el salón el árbol de plástico con sus lucecitas que nunca recuerdo que están fundidas, sólo lo voy a pasar unas veinte o treinta veces más. Hay que señalar que los González somos muy del espumillón, en especial alrededor del marco de los cuadros con dos bolas colgadas en los extremos, tal que se estilaba antaño en aquella cruel edad del papel pintado. Setenteros, anteriores al lujo granulado que trajo el gotelé a las paredes. Estoy harto de pasarme horas respondiendo al alud de mensajitos falsamente ingeniosos que revientan el móvil en estas fechas, la mayoría copiados de fiestas anteriores, de los villancicos de fondo que suenan con sevicia en supermercados y grandes almacenes y de los columnistas que, como yo, aprovechan la oportunidad para largar qué piensan de la Navidad sin que le importe a nadie. Ah, y de los lectores que dirán «otro artículo de Navidad» y pasarán hoy de mí.

Las navidades son para los niños. Recuerdo con nostalgia aquellas de mi infancia como un tiempo mágico. Nada que ver con las del presente y me temo que aún menos con las del futuro. En aquel entonces la Navidad formaba un todo coherente en que religión, sociedad y ocio se complementaban para producir un ambiente irreal. Ahora, sustituida la fe impuesta por las compras impuestas, apenas sobreviven algunas tradiciones pantagruélicas bastante desprovistas de significado. Hablo de un imaginario casi desaparecido, tal que misa del gallo en Nochebuena, inocentadas en la prensa o conspiración universal a favor de los Reyes Magos. De la felicitación del sereno y el cartero en el recibidor, la tarde de circo con fieras con el meritorio novio de la tía Margarita o 'La gran familia' y 'Qué bello es vivir' impartiendo educación sentimental desde la tele. Lo poco que nos queda de esa Navidad perdida, que consistía en algo mejor que otra excusa para el macrobotellón, proviene más de Hollywood que de Belén. Estamos idiotas. Desgraciados españoles, empeñados en no parecer nosotros acabaremos no sabiendo quiénes somos.

Del «vuelve a casa por Navidad» inoculado por un anuncio de turrón al «Por Navidad todos a casa» exigido desde las cáceles del franquismo, adviento simbolizaba calor de hogar, por lo civil o por lo penal. Ya no. Tampoco queda invierno, cambió el clima. Navidad se ha convertido en una marca comercial.

Cada 25 de diciembre, mi abuela Encarna, tras el paso de la marabunta por su comedor, cerrando la puerta al último invitado, miraba al cielo y suspiraba: «Che, ja ho hem passat, fins a l'any que ve». Ninguno lo diría mejor.