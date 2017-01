Lloro cuando en 'Novecento' los fascistas queman la Casa del Pueblo. También me emociono al final de 'El santuario no se rinde' con el 'Cara al sol'. Y todas las veces que en 'Rojos' se oye 'La internacional'. O cuando Warren Beatty y Diane Keaton aplauden a Lenin. La mentira del cine está por encima de las ideologías o simpatías. Sánchez Mato es un concejal de Podemos clavado al Agamenón que Nené Estivil dibujaba para el 'Tío Vivo' («igualico, igualico que el defunto de su agüelico»). Para felicitar 2017 ha recordado «el centenario de la más hermosa revolución de la historia». Hombre, que John Reed lo pensara en 1917, vale. Pero ahora... En esas manos estamos. Puedo entender que el 56% de los rusos lamente la desaparición de la URSS (el 75% de la riqueza del país está en manos del 1% de la gente). Pero no que desde fuera se ensalce semejante bazofia. Lloro cuando veo que algunos siguen viviendo en la Casa del Pueblo de 'Novecento'.