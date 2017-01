Malos vientos

Me sorprende mucho que a estas alturas del trancurso de la Liga y después de ver la desastrosa marcha del equipo, el entorno valencianista permanezca tan calmado, esté tan calladito y no haya explotado ya como un castillo de fuegos artificiales. Sobre todo después de haber comprobado cómo nos han contado el 'cuento chino' -e ingenuamente nos lo hemos creido- de que íbamos a constituir un equipo campeón, íbamos a tener una plantilla de jugadores que iba a pelear por las primeras posiciones y la Champions. Íbamos a ser la envidia de propios y extraños y la admiración de todo el panorama futbolero. Todo una gigantesca patraña y una serie de embustes de proporciones bíblicas. Ahora que el decorado se le ha caído a este señor con todo el estrépito, podemos ver con toda claridad que desde un principio, el único objetivo del advenedizo Sr. Lim no era ni mucho menos salvar al Valencia CF de su ruina económica, ni reflotar el club, ni obsequiarnos gentilmente con unos millones para fichar jugadores en un gesto totalmente altruista. El único propósito de este señor era invertir unos millones para comprar un club de fútbol que le sirviera de plataforma para la instalación de un más que turbio negocio de compraventa de jugadores. A este señor y a su equipo de trabajo, el Valencia CF, su historia, la plantilla, los socios, los aficionados, la paella, Españeta y el murciélago, le importamos y siempre le hemos importado un pimiento.

Y eso, Sr. Lim, Sra. Layhoon, tiene un nombre, eso se llama estafar, mentir y engañar con nocturnidad y alevosía a un colectivo de personas que sí que sentimos los colores y que deseamos ver de nuevo a nuestro equipo en las primeras posiciones de la tabla clasificatoria, no donde ustedes, con su incompetencia, sus artimañas y sus embustes lo han colocado. Para eso no hacía ninguna falta que se hubieran movido de Singapur, que allí estaban muy a gusto y muy bien. Dicen que han venido para quedarse muchos años. Que la Virgen de los Desamparados con toda su pompa y su corte de ángeles no lo contemple y lo permita, porque como permanezcan ustedes mucho más tiempo a cargo del club, el desastre puede ser ya completo y el abismo de la segunda división puede que se nos quede pequeño y no sea ni mucho menos lo peor que le pueda ocurrir al club.