Un giro en Oriente Medio

Israel debe cesar inmediata y completamente toda actividad de colonización en el territorio palestino ocupado, incluido el Este de Jerusalén». Así reza el texto de la ya notable resolución 2334 del Consejo de Seguridad de la ONU aprobada hace días durante la presidencia española.

La resolución ha provocado una cólera ruidosa de las autoridades de Israel. Se aprobó con la abstención de Estados Unidos -los 14 miembros restantes del Consejo votaron a favor- y Obama ha sido despellejado por los dirigentes oficiales israelíes, acusado de haber sido el inspirador del texto, tratado de traidor, etcétera. El gobierno de Tel Aviv ha llegado incluso a convocar separadamente a los embajadores de los países votantes para echarles un rapapolvo por lo que consideran una puñalada al Estado judío. Su actitud no es sorprendente, llevan varios años construyendo pequeñas colonias judías en territorios que deberían formar parte del futuro Estado palestino, pero el alcance de su indignación, su visibilidad, chocan a cualquier observador. Leerle la cartilla a los gobiernos que aprobaron el texto es un tanto ridículo. Saben perfectamente que si los miembros del Consejo fueran otros -ahora en enero hay relevo de varios-, la votación habría sido la misma. Pensar que países como China, España, Rusia, Egipto y Nueva Zelanda se han unido para dañar a Israel es estar sumergido en la teoría conspiratoria. ¿Pueden todos los estados de la ONU odiar a Israel? No es creíble.

Las razones de la condena del gobierno de Israel en el texto son más simples: la comunidad internacional, España entre sus miembros, desea fervientemente que Israel pueda vivir con tranquilidad dentro de unas fronteras seguras, y detesta, en su mayoría, los atentados que sufre y los intentos de algunos islamistas de fulminar a Israel. Sin embargo, considera que la política contumaz del actual gobierno israelí de construir asentamientos (barrios) dentro de territorios palestinos crea unos ingentes problemas para que pueda nacer Palestina tal como preconizó la ONU hace casi sesenta años. Si los barrios permanecieran siendo judíos, ¿cómo iba a surgir una Palestina geográficamente viable? Las bolsas de zonas judíos lo dificultarían enormemente.

¿Será fácil devolver a Israel a los casi 400.000 judíos que hay en la Franja Oeste y a los 200.000 que se han venido instalando por la fuerza en la parte Este de Jerusalén que estaba reservada a los árabes?

La argumentación de que Estados Unidos ataca con su abstención al único país que es verdaderamente democrático en esa zona del mundo es engañosa. Un Estado por muy democrático que sea -Israel lo es ciertamente- no puede trasladar su población a un territorio que ha ocupado y cuya ocupación no es reconocida por la legislación internacional. Lo establece así la IV Convención de Ginebra. Tildar a Obama de traidor («no se apuñala en la ONU a un aliado») tampoco es sólido. Obama ha utilizado en la ONU el veto a favor de Israel con más frecuencia que la normalidad de los presidentes estadounidenses. Ha debido pensar que todo tiene un límite. De un lado, el israelí Netanyahu ha intervenido en la política interior americana socavando al presidente. De otro, y sobre todo, tal como ha manifestado el secretario de Estado Kerry, las veces que en el pasado reciente Obama impuso su veto en la cuestión de los asentamientos para no entorpecer las negociaciones han resultado estériles. Este año, sin embargo, nos encontramos en un punto muerto en las negociaciones. Kerry ha manifestado con claridad que ve cada vez más irrealizable la solución de los dos sstados, es decir, que Palestina pueda conseguir la independencia como le prometió la ONU.

La resolución no implica que la comunidad internacional pueda utilizar la fuerza para imponerla. Ha sido votada dentro del capítulo VI de la Carta de la ONU y no del VII que contempla medidas coactivas. Tiene, con todo, un fuerte simbolismo. Trump intentará alterar la política de Obama pero no podrá cambiar la voluntad de la comunidad internacional. Es dudoso, en resumen, que la política del gobierno actual de Tel Aviv sirva a la larga los intereses de Israel.