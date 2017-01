Se habla mucho, y se ponen en marcha muchas acciones, para que derechos fundamentales sean efectivos y no papel mojado. Y se me ha ocurrido recordar en esta columna algunos principios fundamentales recogidos en la Constitución Española de 1978. También pienso que sería un buen regalo de los Reyes Magos de Oriente.

«La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social». «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». «Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley». «Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias».

Son sólo unos cuantos, pero suficientemente ilustrativos. ¡Manos a la obra! Eso sí, siendo fieles al espíritu, y a la letra, de la Constitución. Y lo digo porque, a veces, por luchar para que no exista discriminación alguna.se discrimina. A buen entendedor, pocas palabras bastan. Y me viene a la memoria una frase curiosamente escuchada en una serie de acción policial: más ser, menos hacer. Es decir, más ser igualitarios, no discriminatorios, tolerantes, etcétera, y menos poner en marcha acciones, cual si actuando se fuera de veras igualitario, no discriminatorio... Porque, a veces, en las acciones se introducen ideologías que no son verdaderamente respetuosas con la libertad y el respeto a todos.