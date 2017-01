BLASCO EN LA CABALGATA

Los años en que he tenido oportunidad de asistir a la cabalgata de los Reyes Magos he podido comprobar la escasa calidad de un evento que se salva por la ilusión que ponen los niños y sus padres. Personajes deslavazados y algunos de ellos sin aparente relación con lo que se celebra, entidades e instituciones a bordo de coches, furgonetas y camiones que salpican un recorrido a ratos caótico y a ratos paralizado por interrupciones inexplicables y desesperantes. Desde este mismo espacio he reclamado una reconsideración de un acto festivo con raíz religiosa para, en primer lugar, dotarlo de un contenido coherente, de carrozas y vestuario dignos de la tercera ciudad española, y, en segundo lugar, apartarlo del paraguas del ayuntamiento, que se debería limitar a autorizar el recorrido y aportar policías locales a lo largo del itinerario pero no a organizar la cabalgata. Me sigue sorprendiendo el control municipal de las fiestas populares, llámense Fallas, Corpus, San Vicente o Reyes Magos, una perversión de lo que debe ser una Administración pública y una evidencia del escaso músculo de la sociedad civil valenciana para asumir actividades que le son propias y que no debería haber cedido al poder político. Los nuevos tiempos en el Consistorio, que empezaron hace ya año y medio y que cada vez son menos nuevos, no han traído como novedad una 'desoficialización' de las fiestas. Antes al contrario, la todopoderosa concejalía de Cultura Festiva ha llegado al extremo de pretender dirigir hasta cómo se visten las falleras de la corte, el largo de sus faldas y lo pronunciado de sus escotes, que ya es querer controlar. Ahora nos anuncia una «nueva» cabalgata de Reyes, con forma de programa de televisión en el que el balcón del ayuntamiento hará las veces de plató y que terminará con un espectáculo piromusical. Y días antes ya se había deslizado otra novedad: entre los cabezudos de este año figurarán -además del Rey Don Jaime- los escritores valencianos Vicente Blasco Ibáñez y Vicent Andrés Estellés, así como la cantante Concha Piquer, incorporados todos ellos al patrimonio municipal. Supongo que don Vicente -del que este año se celebra el 150 aniversario- estaría encantado si se pudiera ver paseado por las calles de su ciudad y entre las aclamaciones de miles de ciudadanos. Pero otra cosa es que le gustara que lo hicieran precisamente en la cabalgata de Reyes Magos, un hombre como él, anticlerical a mucha honra. Mucho me temo que sigue faltando un relato, una secuencia lógica de personajes y acontecimientos históricos que tengan relación con el nacimiento de Jesús en un portal de Nazaret. A no ser que el relato sea el de obviar esa relación con un totum rovolutum que acabe desvirtuando una festividad religiosa.