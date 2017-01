El vestido de Pedroche

En televisión hace tiempo que no se suele ver a una persona fumar. La razón es el intento de las autoridades por evitar el fomento de un mal hábito a través de una serie, un telefilm o cualquier otro programa. Llama la atención, por eso, ver en pequeño formato algunas películas antiguas donde el tabaco era un recurso de los grandes seductores o la provocación de las mujeres malévolas. Los cuidados que se tienen para huir de la presentación del tabaco como una opción recomendable no se aplican, en cambio, respecto a los estereotipos de género. Nos empeñamos mucho en combatir la violencia contra la mujer en televisión y no dudamos en poner el 016 cada vez que se narra un caso como el de ayer en Madrid, tan madrugador para convertirse en el primero del año. Sin embargo, nos cuesta ver la presencia de la visión machista del mundo en las pequeñas cosas o lo que llaman algunos los «micromachismos».

A menudo, la presencia de la mujer en la televisión y el cine suele estar acompañada por una naturalidad en el machismo que resulta cuanto menos sorprendente. Las presentadoras están sometidas a unos cánones que nada tienen que ver con los de ellos. O, lo que es peor, cuando se igualan es porque a ellos también les imponen unas condiciones semejantes a las leoninas de las señoras. No hay más que ver las campanadas de Nochevieja. Ellas deben ser unas barbies estupendas con unas curvas de escándalo o, por lo menos, monas. Poco importa que no sean las figuras de la cadena por su profesionalidad, basta con que lo sean por su físico o su saber estar. Así, a Igartiburu estuvo acompañada de dos cocineros y Pedroche, de otro. Ellas son caras televisivas. Ellos, profesionales de lo suyo. No ocurrió al revés, por ejemplo, con David Cantero y Susi Díaz. Lo mismo sucede con el aspecto. El asunto más comentado de la noche fue el vestido de Cristina Pedroche. No por el diseño ni por la firma de un creador español sino por lo que dejaba o no dejaba ver. De ellos no se tiene en cuenta la indumentaria porque no arriesgan ni se les supone el uso de transparencias. El hecho mismo de que éstas no sean habituales en el vestuario masculino ya dice bastante de esos micromachismos cotidianos. Pero, además, ellas son todas bastante jóvenes y guapas: Eva González, Irene Junquera o Lara Álvarez. Al mencionarlas y analizar su trabajo en la Nochevieja ¿hablamos de su profesionalidad? En absoluto. Lo hacemos de su vestido. Entre ellas no se ven canas, kilos de más o arrugas. Ellos, en cambio, aparecen con canas (Frank Blanco) e incluso el pelo gris (Sobera), con sobrepeso (Chicote) o con un relajado concepto de belleza (Santiago Segura). ¿Por qué no Tania Llasera? Porque los directivos, a menudo, hombres, escogen el modelo 'Alfredo Landa y las suecas' que nunca falla. El problema no es solo la decisión sino la aceptación con la que nos resignamos a perpetuar el micromachismo de la Nochevieja.