AVE a Valladolid

Como vallisoletano residente aquí desde hace muchos años, leo quizá con especial interés las noticias que relacionan a ambas ciudades: Valladolid y Valencia y en este caso concreto lo escrito por el Sr. Pérez Puche respecto al ferrocarril el pasado 18 de diciembre.

Es posible, como escribía, que el madrileño Sr. Aznar influyera a favor del AVE al corazón de Castilla, en una relación similar al del cartagenero Sr. Zaplana con Valencia, si bien hay que precisar que durante muchos años los talleres más importantes de RENFE se hallaban en Valladolid y acaso tal circunstancia fuera más decisiva que la apuntada.

Lo que sí niego categóricamente es que fuera el llamado Sr. Zapatero quien inaugurase aquella estación en 2007, pues data de finales del siglo XIX y aseguro que la conozco exactamente igual que ahora desde 1943 y en mi última visita, en 2.014, solamente aprecié una pequeña adaptación de una vía a los trenes ultrarrápidos, a lo que acaso se refiriera la presunta intervención del Sr. Rodríguez.

No obstante y en lo concerniente a mi tierra me enorgullece más el resultado del informe PISA de este año (y también el de hace dos, aunque no se difundiera como el actual) y la clasificación sobre atención a la dependencia.