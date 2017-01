EL SOFÁ Y LOS MOLDAVOS

El primer gran momento de Historias de Roma, el delicioso libro en el que Enric González disecciona de manera magistral la esquizofrénica sociedad italiana, es el capítulo en el que el autor narra su traslado a la ciudad eterna. El cronista, recién llegado a Roma para desempeñar el cargo de corresponsal de El País, alquila un piso en un aristocrático palazzo barroco a espaldas de la Piazza Navona. El escenario, espectacular por su historia y arquitectura, presenta, sin embargo, un pequeño gran inconveniente: el tamaño de las puertas. González explica con gracia el proceso de mudanza a su nuevo alojamiento, incluyendo el desmontaje de una nevera en la calle para, tras introducirla en el palazzo pieza por pieza, volver a armarla en el interior de su casa. El momento de máxima dificultad llega más adelante, cuando toca ver qué se hace con el sofá, un enorme y caro mueble procedente de Washington, el anterior destino del autor.

El caso es que, cuenta González, tras solicitar el autor una grúa para mover el armatoste aparece en escena un hombre llamado Paolo seguido de «un grupo de tipos silenciosos». El personaje, típicamente italiano (aunque podría ser cualquier caradura mediterráneo) es un «conseguidor» vinculado de alguna manera poco clara a la familia Fendi, propietaria del palazzo. Ante el pasmo del autor, Paolo se postula para dirigir la operación de traslado del sofá al interior de la casa del periodista. Como el sofá es de una sola pieza, el conseguidor descarta la idea de desmontarlo y halla una solución aparentemente satisfactoria: los tipos silenciosos, una cuadrilla de temporeros moldavos, subirán al edificio vecino y, desde su tejado, saltarán grácilmente al lugar de destino. Ante el estupor del cronista, presa de un miedo lógico a que los currelas y el sofá se despeñen, el tal Paolo responde con una gloriosa consigna coreada por sus acompañantes: «Non fa niente, sono moldavi» (No pasa nada, son moldavos). Sorprendentemente, aunque por un pelo, todo sale bien. Final (feliz) de la historia.

La escena del sofá, el conseguidor y los moldavos voladores que narra González me recuerda poderosamente a la actual situación del Valencia. Con dos salvedades: la primera, que todo lo cómico del relato pierde su gracia en la transposición a la realidad del Valencia, donde no resulta nada hilarante la improvisación (permanente), como tampoco lo fueron la aparición en escena del iluminado homólogo de Paolo ni la de los silenciosos temporeros. Estamos pagando, y a un precio carísimo, las consecuencias de todo aquel festival. La segunda salvedad, que aquí todavía no conocemos el resultado del salto. Asistimos desde hace demasiado tiempo, con el corazón en un puño, a un sinvivir permanente, a una jugada en slow-motion con el riesgo más que evidente de que los porteadores (y, por ende, el sofá) se la peguen contra el suelo.

Recuerdo haber expresado en diferentes ocasiones a lo largo de los últimos años mis reservas ante el cesarista Valencia preventa, el enmarañado proceso de compra del club por parte de Lim y la gestión de Meriton. Y también recuerdo haber recibido por ello una sarta de descalificaciones, a cargo de artistas del acriticismo, en las que, como a otros amigos y compañeros, lo más bonito que se me llamó fue antivalencianista. Hay quien ha aguardado a quitarse la venda hasta el final. El pasado viernes, pocos minutos después de la filtración de la dimisión de Cesare Prandelli, la palabra «miedo» fue tendencia en Valencia entre los usuarios de la red social Twitter. Es significativo porque por primera vez, después de todas las trampas de los últimos años y de las advertencias que algunos expusimos, una mayoría expresó su congoja y pesar ante la crisis en la que está inmerso el club. Hoy, cuando hay lágrimas de cocodrilo que pretenden ocultar el colaboracionismo o el silencio cómplice con los que han propiciado la ruina del Valencia, es más pertinente que nunca exigir responsabilidades a todos los que se metieron en la cocina para cocinar este pastel. Entre ellos, por supuesto, a los mercaderes, a los artistas del disfraz que se aprestan a sacar su nuevo traje del armario para, en consonancia con los nuevos tiempos, preparar el terreno al que venga después. Si tuvieran una pizca de dignidad, ellos también tendrían que marcharse para, de una vez por todas y después de tantos años, dejar respirar al Valencia en paz.