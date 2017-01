OBRAS SON AMORES

Escuchando a la Filarmónica de Viena con el sabor del primero de una larga serie de cafés, me pregunto cómo habrán acabado la noche los que se adentraron en la estación del metro de la calle Alicante, de la línea sin nombre (descatalogada por Ferrocarrils hace tiempo). El cotillón montado varios metros bajo tierra y entre muros de hormigón que costaron una millonada supone el mejor símbolo para todo lo que hay pendiente de acabar en el cap i casal en 2017.

En este caso, la rave ilegal (un botellón con MP3 y altavoces para entendernos) sirve para sacar los colores a una Generalitat que piensa que ya lo tiene todo hecho en Valencia gracias a unos años de bonanza que dejaron la Ciudad de las Ciencias y La Fe. Pues no, se equivocan los que piensan que ahora toca dedicarse a otros menesteres. A ver si el próximo año vemos al presidente Puig dar el discurso de Año Nuevo en una calle del Carmen, Orriols o el Cabanyal.

La línea 2 del metro, que así se llamaba el lugar donde se improvisó la fiesta, me recuerda el chiste de José Mota de "si hay que ir se va". Pues eso, dejar a medias una infraestructura de tal calibre debe reconsiderarse seriamente porque es un error. En el Mercado Central ya se plantean reivindicar las dos plantas de sótano de la estación del Mercat para el parking de Brujas, algo que intuyo como inviable.

Nadie tiene muy claro lo que costaría acabar esa línea de metro, que para estar completa necesitaría cruzar el centro histórico y salir hacia Benimaclet. Pero lo que es evidente es que las infraestructuras deben nacer fruto de un consenso. Las piensa una Administración, las realiza otra y las inaugura una tercera. Demasiado esfuerzo para nuestros políticos.

Y si no, basta el ejemplo de lo que ha ocurrido estos días en Madrid con el asunto de la contaminación, que ha impregnado a toda España de antimadridismo por el hartazgo que causa tener que aprenderse cómo se llaman las calles de aquella ciudad y sus rondas de circunvalación.

Al margen de la saturación informativa hasta el empacho, la primera lección es que la lucha contra la polución tiene poco que ver con las matrículas pares o impares, que sólo sirven para enfadar al personal y provocar declaraciones más bien bobas de responsables políticos.

Más líneas de metro, refuerzo de la EMT hasta ser prácticamente un servicio puerta a puerta, facilidades a los taxistas y aparcamientos en las estaciones de Cercanías de la periferia. Así se lucha contra los malos humos, pero hace falta que la voluntad política se mantenga varios mandatos para que sea efectiva.

Valencia no es Madrid, por fortuna añadiría. Nada tienen que ver los niveles de contaminación que sufren allí con lo que pasa aquí, por mucho que los agoreros empujen al alcalde Joan Ribó a poner en marcha por la vía sumarísima planes y protocolos de emergencia como si fuéramos una ciudad industrial china.

Hay tiempo más que de sobra para sentar las bases de una atmósfera limpia dentro de lo razonable en un lugar donde viven 800.000 personas. Además, restringir el tráfico un día no produce un beneficio a medio plazo según dicen todos los expertos.

¿Cuántos puntos de carga para coches eléctricos hay en Valencia? Su ausencia se debe a la falta de apoyo desde el Gobierno a las energías limpias. Peatonalizar una calle para reducir la polución no sirve de nada si los vecinos carecen de alternativas al coche. Seguiremos utilizándolo porque no hay más remedio y todo no se puede resolver andando o en bicicleta. Es una obviedad que algunos no entienden.

En cambio, ahora está de moda encender fuegos en lugar de apagarlos. No entiendo de otra manera la reducción de horarios a los restaurantes de la Marina. Justo cuando el Ayuntamiento busca argumentos para convencer al Gobierno de que asuma la deuda, el Consell decide tocarle las narices a unos hosteleros supervivientes tras unos años en los que la dársena interior era un páramo donde no llegaba ni el autobús.

Mal inicio del año, malísimo, si se tiene en cuenta que existe cierta posibilidad real de que Rajoy ceda en las pretensiones de la legislatura anterior gracias a la utilidad que tiene un gobierno en minoría. Los experimentos en casa y con gaseosa. Mejor dejar las matrículas y los horarios en paz, para buscar dinero y acabar la línea de metro y que los empresarios hagan caja. Si no, el año que viene la rave de Nochevieja podría incluir un itinerario turístico por los túneles inundados y acabar visitando una Marina vacía. Se lograría más provecho de una infraestructura inútil para los vecinos.