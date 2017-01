Una improvisación más

Hace unos días la Ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad anunció la posibilidad de poner en marcha un 'Erasmus Nacional' (Programa Cervantes) para que alumnos de 14 a 18 años puedan estudiar un año en una Comunidad Autónoma distinta a la de su residencia habitual, con la finalidad de fomentar la cohesión territorial y favorecer la movilidad. La idea, que enunciada así, parece atractiva parece poco meditada cuando se examina con cierta profundidad.

Ya resulta chocante que el anuncio lo haga la ministra de Sanidad y no el Ministro de Educación, que parece ser el más indicado por sus competencias, aunque ya tiene bastante el ministro con intentar poner orden y concierto en la maraña de la situación actual de la Educación en España, como para ocuparse de cohesionar territorios con emisarios de 14 años. Ya el ministro Méndez Vigo rebajó la propuesta como una idea para «pulsar la opinión», sugiriendo que no estaba ni meditada, ni estudiada ni articulada.

Esperemos que antes de lanzarse por esa vía reflexionen sobre las consecuencias y las dificultades que se pueden generar, en forma de cargas económicas estatales, familiares y en desigualdad de oportunidades según las rentas familiares disponibles. Esto sin considerar la responsabilidad de control de menores desplazados fuera de sus domicilios, con la supuesta finalidad añadida de fomentar su autosuficiencia.

El Programa Europeo Erasmus es cierto que ha tenido una gran acogida y ha procurado, en general, grandes beneficios a los que se han acogido a él, pero también hay que reconocer que el programa es mixto Erasmus-familias, porque con el monto de la beca y las ayudas adicionales de los países de acogida, estas últimas muy variables según países, las becas requieren en su financiación una sustancial y necesaria aportación de las familias para su viabilidad. La sobrevivencia de un becario únicamente con la beca Erasmus, es por lo general y dependiendo de países, poco menos que precaria o simplemente imposible. Aún así ha sido y es una vía inteligente de abrir a nuestros universitarios al conocimiento del ámbito europeo, de facilitarles el dominio de una lengua extrajera y el intercambio cultural. Hacerlos, en definitiva, ciudadanos de un mundo más amplio, acorde con la creciente globalización, pero partiendo de que son adultos, ya en su mayoría de edad, plenamente responsables de sus actos y de sí mismos.

Un importante valor de interconexión territorial supuso inicialmente el programa MIR de especialización médica. Por el Servicio del Hospital La Fe en el que yo ejercí durante años, pasaron inicialmente médicos asturianos, catalanes, andaluces, conquenses, mallorquines y de otras regiones que nos enriquecieron y se enriquecieron con el intercambio. Unos siguieron su carrera profesional en Valencia, otros retornaron a sus lugares de origen, pero con todos se estableció una relación especial que ha perdurado en el tiempo. En los últimos años la tendencia a escoger el centro que uno pensaba que era más idóneo para su formación, cambió hacia la tendencia a quedarse lo más próximo posible a su domicilio familiar, a ser posible en su misma ciudad, de manera que el intercambio no era ya, ni es, tan profundo y generalizado. En eso ha perdido puntos el sistema MIR, en parte probablemente por la generalización de los Hospitales de excelente nivel en todo el país, pero también por la comodidad y ventajas económicas que supone residir en la propia ciudad, sin tener que romper lazos sociales y elongar los familiares.

La propuesta de la ministra no dice dónde residirían los estudiantes, menores de edad, ni quién y cómo ejercería la autoridad familiar vicariante. Podría ser en Residencias de estudiantes, pero no existen y habría que construirlas, dotarlas de medios y de medidas de control de los alumnos. Otra solución sería la de familias de acogida, pero habría que estudiar muy mucho cómo se realizaría la elección, qué condiciones se requerirían, cuáles serían las obligaciones y responsabilidades de los acogedores, la contraprestación económica que recibirían si procediera y la forma de acceder a este voluntariado especial. Otra forma sería el intercambio entre familias, una familia acogería durante un curso a un niño de otra comunidad, y al año siguiente se invertiría el intercambio, esta solución cuenta con la ventaja de un menor coste y de integrar al niño acogido en un medio con un niño de su misma o aproximada edad, pero requiere voluntariedad de participación de las familias.

No menor sería el problema de los centros educativos de acogida. Tendrían que considerarse cuestiones como la lengua en la enseñanza, un problema evidente en Cataluña por ejemplo, el tipo de centro que podría intervenir (privado, concertado o público), la posibilidad de que los padres pudieran elegir su tipo, ideario o incluso lengua de la enseñanza, la necesaria voluntariedad de los centros de adherirse al sistema - y cuántos niños podría absorber cada centro-, así como la compatibilidad de los planes de estudio que son dispares entre Comunidades dado que no se estudian las mismas materias en los mismos años en todo el territorio nacional.

Ya ven que un somero repaso a las ventajas e inconvenientes señala, como apuntaba el ministro de Educación, a que esto «es sólo una idea» pero no madurada lo suficiente para lanzarla como globo sonda a la ciudadanía y que lo único que puede producir la improvisación es un rechazo previo a una idea, que bien madurada a lo mejor podría tener un balance positivo. De momento, y sin más, parece una idea simplemente descabellada y no está el país para ocurrencias improductivas habiendo tantísimos problemas a solucionar sobre la mesa del Consejo de Ministros. Se le debería pedir más rigor a toda una ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, y exigirle que se dedique a los problemas que ya tiene su Departamento por solucionar, sin crear otros nuevos, que encima no parecen de su incumbencia.