Si conseguírem netejar el tall... Rebugem els enganchadors que nos frenen, frustrant-nos en tants proyectes. Eixirem del clot i avant, recuperarem lloc, image i dignitat. Coses estes per al 2017, que nos lliberen del menyspreu escarnidor d'algun veí, o quan silencien a Valéncia i lo valencià per sistema ¿Acàs nos va be el tracte d'apestats per mals que els demés també patixen? ¿Soportar els maltractes del presupost oficial i la manca d'inversions? ¿L'apropiació dels nostres valors històrics o culturals, per qui preté sucursalisar-nos?

Se nos situa en el paper del bamba, mentres consentim que des de fòra i per interessos desvergonyits absorcionistes, se denomine a la mare Valéncia contra la pròpia fonética, la raó idiomàtica i el sentiment de valencianitat que sempre vol i ampara el nostre poble. Que seguixca detentant autoritat qui aplaudix i secunda l'erro, ya és massa. No passa res... si qualsevol, o al més alt nivel, s'oblida que són cinc els idiomas oficials d'Espanya i que subordinant la Llengua valenciana s'enfosca el més llustrós passat a mans de qui desvergonyidament repta per a créixer i ser lo que mai fon. No els importa si desestabilisant frenen l'alvanç i la postura internacional del conjunt.

I tot este problema sobre Valéncia, que veu el més cego, ara repta i nos planta cara, des de tots els engraellats mercenaris, que mouen als bovos útils. Els enverinats estan patint una destrellatada i caríssima política llingüística, anuladora. S'autorisa marca forana a patrimoni valencià, fent-nos garba paisícola que no volem.

Agranem cap a casa, sense por, des de la gallardia de treballar be, com sempre. La solidaritat valenciana és neta; pero no podem seguir sent moneda de canvi; ofenent-nos, s'alimenta el desgavell. La desigualtat du al fil trencat. Front al lladre, forrellat.