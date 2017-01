BALANCE DESDE EL POZO

Escribir a pocos días de distancia de cuando ha escrito Rafa Lahuerta, en estas mismas páginas, debería estar prohibido. Uno tiene la sensación de ser el que ha de intervenir en último lugar en una mesa redonda, o en un congreso académico, cuando toda la sensatez y la generosidad ya han sido proclamadas, y tus palabras un catálogo de obviedades. Levantar la columna se asemeja a una tarea de titanes, como una remontada copera a pocos minutos del pitido final del partido, cuando solo la responsabilidad te lleva a intentar una jugada de estrategia que evite el sonrojo de efectuar una humilde remisión. Todo lo bueno que podría decirse ya se ha dicho. En estos días sin fútbol lo más sensato es volver al terreno de juego. El parón navideño en el fútbol infantil, acentúa el deseo de que vuelva el fútbol. La rueda de canales en el mando a distancia te lleva a comprender que mientras hay un fútbol esclavo de la fama y de los trofeos conquistados en remotos partidos en monarquías del golfo arábigo, el Valencia se ha quedado prendado de la etiqueta de equipo quebrado, eternamente en crisis, con una afición insatisfecha y a la greña por su incapacidad para asumir su condición en el fondo de la tabla. Me da a mí que sin embargo, en esa situación previa a la tragedia, hay todo un reto de superación y de pundonor que resultaría mucho más atractivo superar que todos los fichajes del mundo, o de si Pepe y James Rodríguez continúan en el Madrid, y de las vacaciones de Piqué en Colombia. Todo ese mundo de exhibición nos deja en nuestras manos la posibilidad de volver a ser un equipo de fútbol. Ni más ni menos que eso. Creo que en lugar de ganar la batalla del Periscope, y de la boda de Messi con Antonella, y la de los fichajes inalcanzables, nuestra auténtica batalla es la sana, honesta y real misión de la competición. Competir con unos colores, con un escudo, y con un nombre. Estos días, en ausencia de fútbol, me he tragado como un adicto el torneo de la Liga Promesas. Más allá de comprobar que todas las escuelas juegan igual, y todas tienen el mismo tipo de jugadores, me preguntaba qué Valencia de promesas espera a esos niños. Un Valencia de aspiraciones sólidas, fiel a su pasado, o una mera estación de paso. Un Valencia capaz de ser una entidad solvente, o una fábrica de videos virales. Mientras veía el escudo y el nombre en el equipaje de esos niños, todavía puedo atribuirle un posesivo. A pesar de los errores que todos hayamos cometido, lo sucedido en este 2016 puede ser solo una pesadilla, si nos empleamos a fondo en volver al uso del posesivo. Un Valencia mío, de todos, porque continúe siendo nuestro Valencia.