Ante las murallas del Jericó setabense

Vicente Quilis Moscardó, propietario de Inelcom, empresa relacionada con el caso Taula por razones que no vienen al caso, está interesado en construir un museo de arte contemporáneo en Xàtiva. El proyecto sonaría a música celestial si no por fuera por un pequeño detalle: el lugar elegido para levantarlo. Unos terrenos de alto valor paisajístico situados entre las murallas de Levante y el huerto del desaparecido convento de San Onofre. Un armónico rincón que se ha mantenido prácticamente inalterado desde los tiempos en que Anton van den Wyngaerde (siglo XVI) y Victor Adam (s. XIX) lo retrataron. Y es lo que se dicen quienes están al caso: con la de sitios que hay donde erigir uno o diez museos, ¿y lo tiene que ir a poner precisamente allí? Todo apunta a que sí. Porque lo que persigue Vicente Quilis, una persona, por lo demás, de acreditado gusto artístico, no es tanto potenciar el acervo cultural setabense como incrementar el atractivo y se sospecha que la capacidad del cercano Hotel Mont Sant, también de su propiedad, pero sito ya intramuros. Razón por la cual necesita que le autoricen la obra sin ninguna variación, incluido un segundo contradiós: la unión de ambos edificios, el nuevo y los restos del antiguo monasterio cisterciense de Santa María Magdalena del Monte Santo, a través de una brecha en la muralla. Porque en Mont Sant no puede meter un saco de cemento más. No es monumento nacional, como el castillo, pero es BIC y bastante hizo la Consejería de Cultura vendiéndole unos bancales para mejorar, según se dijo, la seguridad del recinto hotelero. Venta que, por cierto, el tripartito en el poder desde 2015 no recurrió hasta después de haberla tramitado, alegando que no quería incumplir la legalidad.

Una legalidad que, según se malician las contadas personas que están al corriente de la operación, no impedirá a Quilis Moscardó llevar a cabo su propósito, dada la comprensión y la ayuda que está recibiendo de gente de lo más diversa, entre la que descuella el otrora secretario general del PSPV Joan I. Pla, ahora corredor de comercio por cuenta de Imedes. Pla fue quien se apresuró a llevar al presidente de la Generalidad a visitar la fábrica de Inelcom en Xàtiva el pasado 20 de enero, cuando Alfonso Rus se encontraba todavía, como quien dice, de cuerpo y espíritu presentes. Y quien estaría tratando de allanar el camino a la iniciativa, desdeñando alternativas como la posible cesión del uso del infrautilizado e imponente convento de Sant Domènec, a pesar de que contempla un notable aumento de la volumetría en la parte recayente al recién reconstruido claustro. Con lo que podría darse la paradoja de que la Unesco paralizara la edificación del discreto 'Atrio' de recepción de visitantes de la Alhambra de Álvaro Siza y la Conselleria de Cultura y el Ayuntamiento de Xàtiva autorizaran esta brillante y no por ello menos inadecuada idea.