NO ES SÓLO LA EDAD

Escuché esta semana al alcalde de Valencia, Joan Ribó, expresar su voluntad de volver a ser candidato en las elecciones del no tan próximo 2019. Llama la atención que el primer edil haya querido mostrar tan pronto sus cartas, como si barruntara que podría tener algún tipo de dificultad para volver a ocupar el cartel electoral de Compromís en esos comicios. En plena discusión por el espacio y la representación que Gent de Compromís debe disponer en la coalición, el movimiento del alcalde suena a blindaje ante los que en teoría eran sus aliados -Ribó se encuadraba en ese colectivo, aunque ahora se ha distanciado como esos vocalistas de grupos musicales que tras el primer éxito deciden emprender carrera en solitario-, no fuera cosa que su carné de identidad terminara siendo un inconveniente. Con 69 primaveras a cuestas (hay quien dice que son dos o tres más, pero no entraremos en discusiones de prensa rosa), que serán 71 cuando llegue la próxima cita electoral, es posible que alguna voz en el seno de su partido se pregunte si el mejor cartel electoral para mantener la alcaldía puede ser un candidato que, cuando acabara ese nuevo mandato, observaría ya su horizonte vital como octogenario. Los cuadros más gamberretes de su partido, que los hay, deben de haber pensado ya que un cabeza de lista que tiene como principal virtud la de reconocer el valor de lo senior encaja poco con el perfil juvenil y dicharachero que se atribuye Compromís. Utilizar la edad, mucha o poca, como valor principal en una decisión, siempre resulta arriesgado. Leire Pajín era joven y tenía un futuro deslumbrante cuando dijo aquello del acontecimiento planetario que suponía la coincidencia de Obama y Zapatero, y ya saben cómo le fue. Pero el problema no es solo de edad. Ribó debe de observar la multitud de movimientos que se producen en el ámbito de la izquierda, la incertidumbre sobre la reedición municipal del pacto 'A la Valenciana' de las generales, la posición de Podemos -o lo que quede de ese partido tras la batalla Iglesias-Errejón- y quizá considere que afronta el futuro con más seguridad desde el anuncio que a la espera de que le salga una alternativa. Mejor cerrar el debate que permitir que se abra, debe de pensar. Lo que ocurre es que anticipar una decisión que se visualizará dentro de treinta meses revela más inquietud que otra cosa. Ribó, como Carmena (72 años), tienen el calendario en contra. Que el PP, por ejemplo, no tenga candidato a la alcaldía y tenga que dedicar tanto esfuerzo a capear como puede el temporal de Taula, constituye ahora mismo un problema delicado para ese partido. Otra cosa es que los tiempos judiciales puedan acabar jugando a su favor -habrá que verlo- y que el candidato elegido a la alcaldía de Valencia no necesite ni campaña.