Per a servir a Valéncia naixqué Lo Rat Penat. Una realitat que podem comprovar si revisem la seua història. Una història que s'inicia en l'any 1878 i que se manté fins els nostres dies sense que cap circumstància haja segut capaç de canviar la seua trayectòria. Una trayectòria que té com a objectiu la defensa de l'identitat valenciana, pròpia i diferent de qualsevol atra de les que conformen l'Estat Espanyol.

I és des d'esta posició de permanent servici al poble valencià, des de la que vullc oferir la meua mà a tots aquells que públicament s'han declarat adversaris de la nostra cultura.

Per a l'Any Nou tinc l'esperança de que els tres Reis Macs (Puig, Ribó i Rodríguez) ajuden a Lo Rat Penat a seguir complint els proyectes pels que se va crear.

En primer lloc al nostre President de la Generalitat, que no ha tingut la delicadea de rebre'm per tal de poder donar-li a conéixer el treball que Lo Rat Penat fa des de l'últim terç del segle XIX fins als nostres dies.

Al nostre Alcalde, que li he demanat reiteradament la possibilitat de parlar en ell per a dir-li qui som i qué volem, que és poder seguir lluitant per tot allò que fa possible el reconeiximent de la nostra ciutat a nivell mundial; que és defendre la nostra cultura, reconeguent l'esforç dels nostres hòmens i dònes que la fan possible i també el resultat dels esforços realisats per Lo Rat Penat a lo llarc del segle XX, i a pesar de tots els obstàculs que patiren s'iniciaren en les nostres aules els cursos de Llengua Valenciana, la nostra Secció d'Investigació Històrica, hui denominada Aula d'Història i diversos concursos de reconeiximent als poetes, escritors i investigadors valencians.

Vullc acabar manifestant-li al President de la nostra Diputació que cap institució cultural valenciana ha fet més per la cultura, costums i tradicions dels nostres pobles que Lo Rat Penat.

Feliç any nou a tots.