NO SABEMOS QUIÉNES SOMOS NI A DÓNDE VAMOS

Una auténtica pena señores. Cómo y cuánto me molesta que el Valencia esté en boca de todos los que forman parte del panorama futbolístico nacional. Porque fuera de nuestras fronteras también hablarán de nosotros, pero estos me quedan tan alejados que, como si no existieran. Pero los de aquí, los que compiten con nuestro club, los que disputan las mismas competiciones, es que ya ni se sorprenden por lo que en esta entidad sucede, día tras día, semana tras semana, episodio tras episodio. Y el siguiente parece socavar aún más el terreno que existe bajo nuestros pies. Cada situación supera a la anterior, y todo se va enredando cada vez más, sin que alguien, el que sea, deje de pensar en sí mismo y en su puesto de trabajo, y pase a pensar en el Valencia, en el club, en nuestro club. Da la sensación de que, intencionadamente, no lo haríamos peor. Y eso es muy grave.

Los dirigentes valencianistas no son capaces de actuar con lógica y con el suficiente sentido común, como para evitar que esta sucesión de catástrofes genere tanta polémica entre ellos mismos, tanto desánimo y perplejidad entre nosotros, y tanta burla entre nuestros oponentes.

Y esto es la imagen que el Valencia desprende al exterior, la de una entidad perdida, sin objetivos comunes, sin trabajo en equipo, sin diálogo y sin liderazgo. Sumidos en un ambiente descorazonador, sin comunicación sincera y eficaz hacia nuestros seguidores, y sin alma. No sabemos quiénes somos, ni hacia dónde nos dirigimos ni, por supuesto, de la mano de quién. Por no tener, no tenemos ni a quién protestar, ni a quién criticar. Y es porque no sabemos si nuestras protestas serán en vano o no, si obtendrán respuesta o no, si serán atendidas o no, y si se nos explicará por qué sí o por qué no.

La última, la dimisión de Cesare Prandelli. Y no voy a ser populista. Estoy absolutamente decepcionado con un entrenador al que la mayoría creímos, a un entrenador del que aceptamos su continuidad, siendo incluso más grande e importante su responsabilidad tras la reunión de Singapur, porque deseábamos su éxito y con ello, la mejora de un equipo alarmantemente tocado. Y se ha rendido. No sé lo que en Singapur se le concedió, algo que ahora parece no haberse cumplido. Pero ni aun así lo voy a disculpar.

Cuando vino, se esperaba de él un trabajo eficaz que resucitara al equipo. Firmó su contrato. Ya sabía lo que había. Y firmó. Convencido de su capacidad para enderezar el rumbo y sacar más rendimiento a esta plantilla. A la que había, no a la que iba a haber a partir de enero.

Y no debimos aferrarnos a lo que menos malo nos pareció. Su mensaje y su seriedad nos camelaron, pero sus resultados no. No me pareció justo por su parte, autoproclamarse gestor máximo para la resolución de la situación creada, y abandonar cuando aún ni ha empezado la ventana invernal para fichajes. Y no me importa, ni lo que le dijeran en Singapur, ni cómo de decepcionado se haya encontrado. Sinceramente, si no se cree capaz de sacar al equipo adelante, con lo que tiene, y algún refuerzo más, prefiero que no esté aquí.

El Valencia está en situación desesperante, y necesitamos profesionales convencidos. Ahora mismo, no pido más que quedar del diecisiete para arriba en la clasificación, y que se den cuenta de que tienen seis meses para reestructurar correctamente la entidad.