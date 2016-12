Noche en paz

Conforme voy cumpliendo años me encuentro con más amigos que ya no se divierten celebrando la Nochevieja. Hasta hace poco, el escepticismo navideño rondaba la Nochebuena y cuestionaba el consumismo y la felicidad artificial, pero ahora el discurso negativo sobre estas fiestas llega también a la última noche del año. Algunos son de los que cambian la fiesta, el cotillón y la etiqueta por el sofá, la tranquilidad y la batamanta. Los más optan por una cena especial en casa de alguno de ellos con algo más que de costumbre pero sin excesos. Parece innecesario, impropio e injustificado perseguir, por una noche, una forma de vida que ni apetece ni se ajusta a la realidad.

La Nochevieja como símbolo del desmadre queda, pues, para otras etapas vitales, otras circunstancias y otras necesidades. En una palabra, para la adolescencia primera y segunda. Me refiero con 'primera' a la propia y, con 'segunda', a la pospuesta, esto es, la que viven los jóvenes de hoy cuando prolongan la que debería terminar en torno a los 16 o 17 años hasta los 24 o 25. La noche más larga del año es para ellos; son los protagonistas y esa centralidad adolescente tiene su sentido. A su edad necesitamos demostrar que somos como todos, que vamos donde todos y hacemos lo que todo el mundo. A los 45, disfrutamos de ser y hacer lo que nos da la gana. A los 20 no salir de fiesta nos excluye del grupo. A los 40, nos da igual el grupo. Es cierto que algunos se consideran miembros de ese colectivo de 'festeros eternos' hasta que cumplen 80 y más allá. Tienen toda la libertad para hacerlo, aunque no siempre les acompañan las fuerzas ni los recursos económicos. La diferencia no está en 'desfasar' en Nochevieja sino en elegir si queremos o no hacerlo.

En estos días de Navidad hay mucha gente que se rebela contra la imposición externa. Se quejan de estar obligados a reunirse con la familia, ser buenos, estar amables y tiernos, ser felices, regalar sin ganas y engordar sin remisión. Como si no pudiéramos vivir estas fechas de otro modo. O, simplemente, no vivirlas. En realidad, es una vuelta a la presión social que vivimos desde la adolescencia según la cual la Nochevieja exige comprar un vestido caro y elegante, ir a la peluquería, acudir a una fiesta en un lugar de moda, emborracharse, volver a casa a la hora de comer, dormir en exceso y a deshora y contar grandes aventuras al día siguiente, preferiblemente de carácter sexual. Cualquier otra cosa nos sitúa en el plano de los frikis. Con los años crecemos y sabemos que esa dictadura no es tal y que somos adultos cuando tomamos conciencia de que todo eso no va con nosotros y dejamos de hacerlo. E incluso cuando, encantados, nos entregamos al abrazo de la batamanta. Eso es madurar y es lo que nos hace exclamar muchas veces que no cambiaríamos el presente por un pasado juvenil mitificado. La juventud está sobrevalorada. Y la fiesta loca, también.