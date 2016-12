LA HORA DE DEJAR PASO

Al Valencia lo han despellejado. De mala manera. Con mentiras. Los de aquí y los de allá. Han faltado el respeto a un sentimiento, a una afición, a una lealtad centenaria. Atrevidos y charlatanes que han mancillado el trabajo de aquellos que sirvieron al escudo por pura pasión. La codicia ha tripulado un club que desde hace años madura su proceso de descomposición. El dinero, una peste alejada de la fidelidad. Al Valencia llegaron para servirse casi todos. Lugareños y forasteros. Los aludidos que se pongan en cola. Son tan culpables los que hablan como los que callan. La verborrea causa vergüenza ajena, tanto como el silencio cómplice de los que creen que en su madriguera están protegidos. El club de Mestalla fue prisionero de la megalomanía de sus dirigentes, de los del club y de los políticos que creyeron que el fútbol también formaba parte de su país de mentiras. Y muchos, como niños, siguieron al flautista de Hamelin sin perder ni un segundo en ver qué verdad había en todo aquello. El partido murió en un proceso de venta. Manipulado, obsceno, sucio y amañado. El voto de aquellos que dieron su sí por tener miedo al miedo no fue más que una forma más de salvar el pescuezo. Todos ganaron menos el Valencia Club de Fútbol. El adiós de Cesare Prandelli no es más que un anécdota en este gran drama. Trágico, apocalíptico. Un capítulo más de un suicidio colectivo. De un club maniatado que enfila un camino de preocupante futuro si es que todavía existe. La entidad vislumbra un centenario que ahora sólo aspira a la supervivencia. Prandelli huyó ayer como un Schettino cualquiera. Hace tiempo que el italiano buscaba razones para saltar por la borda. Abandonar un barco desquiciado, enloquecido por la ignorancia de su propietario, cegado por los cantos de sirena de su Mendes de referencia. Prandelli se va tan cargado de razones como vacío de valentía. Una vez comentada la anécdota, señor Lim, deje paso, ponga su inversión en manos de gente capaz, que sepa de fútbol, de valencianistas, de personas que han mamado ese escudo. No escuche opiniones condicionadas. Aparte su proyecto del interés individual. El beneficio colectivo será el suyo. La mentira es su condena. Vigile su capricho desde Singapur y venga de visita. Venda si quiere, sin estridencias. Recupere la inversión que pueda. Lidere una transición pausada y sensata si el Valencia le asfixia. Y si no quiere vender, delegue, preste su inversión y no busque fuera lo que tiene en casa. A gente fiable, gente de casa. Rodearse de personas que amen al Valencia es la línea recta. Busque y confíe. Hay gente dispuesta a servir a una pasión. El valencianismo se lo agradecerá.

Hay que tomar modelos de algunos equipos como en Bilbao por ejemplo. Cuidan la cantera y si alguno se quiere ir, puerta pero con su cláusula por delante y si no al banquillo. Potenciar Paterna, y fichajes muy seleccionados (vuelvo al ejemplo anterior mirar Aduriz que nos lo quitamos de encima o Raúl García que resultados están dando). No hace falta siempre estar en lo más alto pero sí entrega y pasión por los colores. Y la afición a quitarse complejos y apoyar siempre al equipo ganando y perdiendo. No hay que besarse el escudo de día y juerga de noche. Y más unión del verdadero valencianismo y al campo a apoyar. Mal nos irá si no cambia esto

Sigo

Alguien de Valencia esta en posicion economica y social aparte de valencianismo e integridad. Los socios y aficcionados serian capaces de asumir un coste superior por el espectaculo del futbol en Valencia. Me interesan las opinionenes sinceras,claras no fanaticas Gracias





Alguien le puede indicar a el Sr. Mendez que no hagan mas negocios junto con Meriton y venda todo lo que trajo por el precio que lo trajo o incluso algo menos.

Alguien a pensado que al Sr. Prandelli le dijeron claramente lo que sae iba a encontrar? Alguien sabe a cienta cierta que el Sr Murfhy es la persona mas adecuada para intervenir en un asunto tratado en su presencia en Singapur (tema fichages) Alguien puede creerse el manifiesto del Sr. Garcia Pitarch ( de que 2 LIGAS y 1 UEFA habla el Sr Garcia Pitarch como DIRECTOR DEPORTIVO. Sacarme por favor de dudas). Alguien le puyede decir al Sr. Lim que se a equivocado con nombrar plenipotenciaria a la Sra Layhon.



Perdone Sr. Esteban , de que 2 LIGAS y 1 UEFA habla el Sr Garcia Pitarch como DIRECTOR DEPORTIVO. Sacarme por favor de dudas

Sólo la unidad del zaragocismo nos evitó, por unas pocas horas, de la desaparición. Y la entrada de gente de la tierra. Menos mal que no salieron algunas de las propuestas de capital pakistaní o mexicano, sino el Real Zaragoza no existiría. La unión del zaragocismo y la entrada de capital aragonés, con César Alierta a la cabeza, evitó el desastre. Y ahora nos vemos en segunda, quien sabe por cuánto tiempo. Pensábamos que con el nombra y la historia ascenderíamos rápido. Y aqui seguimos. Espero que aprendáis algo y sobre todo no perder la fé, y seguir unidos. Ah, y echar al chino bien lejos. Suerte.

Dice un refrán aragones: igualico igualico que el difunto de su agüelico. Este Valencia empieza a parecerse mucho al Zaragoza de Agapito Iglesias. Los mismos síntomas: mala gestión, descomposición de todos sus estamentos, endeudamiento...hasta el final, desastre, descenso y viabilidad complicada. Espero que no os pase lo mismo. Desde Zaragoza: Amunt Valencia.

Lo cierto es que lo veo negro, igual porque he perdído toda ilusión, lo dicho en el articulo es muy cierto, lo único que ya no me creo es que lim venda bien al club, eso lo dudo, vender vende y recupera lo suyo, eso seguro, pero a quien?....fondo de inversión? Me huele a desmantelamiento y fin de club histórico y a estar viendo documentales de nuestra historia en la tv cuando ocurra. Ya no tengo ganas de saber xq a todo esto, si por soler , si por Llorente, si por bankia, al final por el dichoso campo imposible, al final por la codicia de ineptos, somos como borregos que seguimos al que canta más alto y no vemos lo que nos acarrea al VCF, con el que hemos crecido, llorado y compartido tantos momentos, donde estará Salvo con su venta ahora, tanto que manipulo, tanto que la gente le vio como el mesias, este solo fue otro que cobró bien por él durante y el después, pero tenía el discurso fácil... pero al final igual es que no había nadie que quisiera comprar decentemente al Valencia, ...o quizás fue otra mala gestión vender? Igual salia a cuenta no hacerlo o no hacerlo a cualquier precio y empezar de nuevo en 2b o 3era, ahora hemos perdido 3 años para tener el mismo resultado, quizás perdamos más....lo dicho me da miedo y quizás ahora lo vea todo negro y espero equivocarme, porque para mí el VCF es pasión, es tertulia, es amigos, es amor y orgullo de mi ciudad y es el camino a mestalla con mi padre desde que tengo uso de razón. Amunt siempre.

Excelente análisis de Héctor Esteban y buen comentario documentado de Aljub. El modo como se produjo la venta fue indigno, con una candidatura favorecida descaradamente. Wanda salió de aquí por piernas al ver el panorama. Ya nos lo puede agradecer el At Madrid. Me gustaría oir a los consejeros que votaron a favor (todos los que había menos los 2 o 3? que se retiraron para no ser señalados como antivalencianistas) que les parece la situación actual sabiendo que son los responsables por permitir semejante pucherazo.

¡Ché quin desastre!