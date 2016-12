Se puso a conversar con él. Como cada noche. Como cada día. «¿Nunca paras?», le dijo. «Eres un charlatán», sentenció. En efecto, él nunca paraba. Su tic tac sonaba casi ronco por los años, pero sonaba. Y su minutero rodaba, casi renqueante, pero rodaba. «¡Vamos a la cocina!», exclamó cogiéndolo con las manos y dejándolo sobre el mármol blanco mientras él seguía bostezando su eterno tic tac. «Vamos a preparar la cena; hoy es un día especial», le susurró pasando sus delicadas manos por su espalda, buscando la pequeña manivela que le da cuerda y rondándola hacia la derecha. Una vuelta, otra y otra. «Vitaminas para tu corazón», explicó mostrándole su sonrisa más tierna.

Ella se puso a hablarle con dulzura, como quien habla con alguien a quien adora. «Ha sido un buen año; aunque en el fondo no me acuerdo demasiado», explicó entre risas. «Sé que lo acabamos como lo empezamos: comiéndonos nuestras croquetas», se dijo de nuevo esbozando una hermosa sonrisa mientras sacaba de la nevera las sobras del cocido y ponía sobre la mesa todos los ingredientes. Mantequilla, harina, leche y nuez moscada lista para ser rallada. «Primero preparamos la bechamel bien cremosa y luego ya pondremos los restos de pollo con un poquito de limón rallado; me gusta ponerle un pizquita de canela», fue razonando mientras sus manos se movían por el mármol como bailando un minué ya conocido después de tanto tiempo haciendo cada fin de año lo mismo. «Están tan buenas como las de Rausell», le aseguró al despertador que seguía entonando su tic tac. «¿Te acuerdas cuando íbamos todos a celebrar que habíamos superado el año? Nos reparaban las croquetas, el arroz caldoso con setas y la tarta de queso de Ana; nunca he podido cocinarla igual», refunfuñó mientras el tiempo volaba por su lado y la cena para celebrar la Nochevieja en familia iban tomando forma. El huevo, el pan rallado, el aceite...

«¿Tú crees que vendrán?», preguntó. «Los echo de menos, pensé que en Navidad nos visitarían, pero quizá no pudieron», sonrió mirando al minutero que le hacía la fiesta bailando por la esfera del despertador. Mientras hablaba, prepararon juntos la mesa. Cubiertos y platos para media docena. «Vamos a ponerle al pequeño un cuchillo sin sierra; no se vaya a cortar». Una ensalada lucida, sus croquetas perfumadas con canela, una botella de tinto. Las uvas.

Se sentaron juntos. Ella miraba las sillas vacías. Él recitaba sin parar su tic tac. A las doce, tras horas en silencio, ella exclamó: «Feliz año, querido». Él hizo sonar sus campanillas como quien lanza un castillo de fuegos artificiales. «Este año tampoco han podido venir, pero estamos tú y yo», espetó. Y besando la esfera les dieron la una y las dos y las tres. Como si les cantara Sabina.