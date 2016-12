El cansancio del año nacional que termina

Hoy acaba 2016. Con su finalización me invade un sentimiento similar al experimentado por el escritor húngaro Sándor Márai (1900-1989) cuando, con ocasión de vivir el período comprendido entre las dos guerras mundiales del pasado siglo, afirmaba: «Ante mis ojos se descomponía todo el conjunto de cosas que forman una cultura. De la misma forma que los pilotos empiezan a sangrar por la boca, por la nariz y por los oídos al ganar demasiada altura, a mí me parecía que en todos los fenómenos había una extraña fragilidad capilar que me llenaba de angustia. Sentía el miedo que siente un animal antes de un terremoto».

Por si fuera pequeño el incesante agobio producido, en la escena internacional, por las catástrofes naturales, las guerras, la injusticia social con todas sus secuelas y la multitud de crisis estructurales abiertas en distintos flancos, al terminar este año se barrunta una grave incertidumbre respecto del futuro de muchas cosas importantes para España. Los últimos doce meses han sido un lapso de tiempo en que se ha exhibido compulsivamente toda la fuerza de la aparente musculatura del poder político y sus terminales mediáticas. Ésta -lejos de ser hercúlea- ha evidenciado la endeblez de su encarnadura, la torpeza de sus movimientos y la vergüenza de su desnudez: en la probada mezquindad de los dirigentes para negociar la gobernabilidad del país, en la consolidación del desbarajuste autonómico, en la descomposición de los partidos políticos por la corrupción o las disensiones internas, e, incluso, en la inexistencia de un sano proyecto nacional.

Pero el año que acaba no nos ha traído nada especialmente nuevo que no fuera acreditado ya en el anterior lustro (maltrecha economía, empleo precario, confusión ideológica y ética, revanchismo social, incremento del odio y la violencia.). Lo llamativo ha sido el agotamiento de su pesadez. La danza macabra de aquellos factores ha cansado a todos. A los adultos, porque la vida que viven ni sigue el auténtico dictado de su corazón, ni el ritmo que la vida tiene en sí misma. A los jóvenes, porque padecen ya el presente que les ha tocado en suerte y vislumbran el futuro que les aguarda: el contraste entre las propuestas del mundo virtual en que se les ha sumido y las posibilidades reales del entorno en que se mueven les hace reaccionar con resignación, rebelión o desánimo ante el porvenir. A unos y a otros, porque, al reducir o amputar su horizonte de posibilidades vitales y su capacidad para tener proyectos personales propios, se cercenan sus esperanzas.

En ese cansancio, la desorientación moral de muchos -huérfanos de convicciones existenciales profundas- les ha propiciado la caída en la inmediatez pragmática como única filosofía de vida: la consecución de los objetivos programados por el propio sistema que les ahoga. Y ello no afecta solo a su identidad personal, sino también a su relación con el otro y al debilitamiento de su convivencia colectiva: el español siente que cada vez tiene más medios para conseguir las cosas y, al mismo tiempo, menos seguridad de que merezca la pena conquistarlas. Ello es así porque, habiendo puesto su esperanza en poderes de suyo limitados, de lo que está cansado no es de la vida en sí, sino del tipo de vida al que aquellas fuerzas le han abocado.

Ante esas circunstancias, conviene adoptar una mirada ascética que cambie el mecanismo de percepción de la realidad. Se precisa buscar la razón profunda de los hechos, no en el estrecho cauce de la historia temporal de los hombres, sino en el eterno plan de Dios para la humanidad. Desde esa perspectiva se recobra la verdadera esperanza, porque se vislumbra que todo tiene sentido, aunque éste nos resulte lejano y no suficientemente conocido. Pero, sobre todo, se delimita cualquier suceso dentro de un horizonte de ultimidad, en el que el acontecer histórico ya no tiene la palabra definitiva, pues su suerte está sentenciada y sus horas contadas.

Mañana comenzará otro año. En él -como siempre- habrá un tiempo para la alegría y un tiempo para el dolor. Comenzarán otros 365 días en que todo tendrá su momento y habrá un instante para cada cosa: «un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado; un tiempo para llorar y un tiempo para reír; un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo de guerra y un tiempo de paz». Siguiendo el sentir del Eclesiastés, lo que importa es que seamos capaces de ver que Dios hizo todas las cosas apropiadas a su tiempo y, aunque puso en el corazón del hombre el sentido del pasado y del futuro, sin embargo, su mente no puede descubrir la obra que hace Dios desde el principio hasta el fin. Sólo le cabe la esperanza en Quien tiene la última palabra. Ella nos asiste con el aliciente de lo que se sospecha. Se muestra como una llamarada de vida, en la que, aun no atisbando ahora más que su fulgor, se palpa ya la futura posesión de una luminaria plena.