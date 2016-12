2017. ES POSIBLE UN AÑO MEJOR

Con no pocos y buenos deseos, los partidos políticos iniciarán un año 2017 más que complicado. Sin dinero y sin nuevas ideas. Tras casi 10 años de crisis económica y, en la que los teóricos vaticinan otros 10 antes de eliminar cualquier residuo tóxico recogido en la burbuja anterior al 2008. Y, es que, siendo difícil no es imposible tomar iniciativas coherentes y que resuelvan parte de las reivindicaciones que pide la ciudadanía. Hace mucho que esperamos infraestructuras como la circunvalación a Bellreguard-Oliva, el tren a Dénia, nuevos accesos a la Playa de Gandia, en el Hospital comarcal, en la carretera de Marxuquera, la remodelación de muchos centros educativos y de los juzgados. Todos sabemos que no se puede hacer en un año, pero también sabemos que se empieza dejando las palabras y pasando a la acción. Pero si los gobiernos locales siguen inundando los titulares con la estrategia del victimismo, los ciudadanos seguiremos sin tener nada mejor. Si los gobiernos que han cambiado de color político, siguen negando aquello que reclamaban cuando eran oposición, seguiremos avanzando como los cangrejos.

Esperemos un año nuevo con formas diferentes de hacer política. Basta ya de judicializarla, basta ya de demagogia. Los gobernantes se deben dedicarse a gestionar de manera óptima los recursos públicos y a estrujarse el cerebro para tomar nuevas iniciativas, no a llorar para explicar que no pueden o no saben hacer nada. La ciudadanía quiere sinceridad y que se diferencie entre lo que no se puede hacer y lo que no se quiere hacer. Y, sobre todo, quiere que se avance en lo que es mejor para la mayoría, y no lo que le guste a los que son próximos al partido de turno.

Todos tenemos grandes esperanzas en el futuro inmediato, porque todos queremos una comarca mejor. Si los ciudadanos coincidimos, los gobernantes tendrán que esforzarse en trabajar conjuntamente para hacer realidad no sólo nuestros sueños sino lo que nos corresponde.