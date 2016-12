Rutina y novedad

Vivimos en una época tan sedienta de novedades, que olvidamos el valor de la rutina y reclamamos sorpresa a lo que no la necesita. Para que llegue la Cuaresma y la Pasión, tiene que existir primero la Natividad. La fiesta solo tiene sentido desde el trabajo, y para apreciar la sorpresa es preciso aburrirse. No de otro modo puede entenderse que se pidan novedades hasta en el discurso del Rey, que conforma uno de esos géneros literarios que deben ser reconocibles desde el primer párrafo. A las frases se les ha de pasar la lija por las aristas, para que la banalidad sea obvia y el resultado se asemeje a esos escalones gastados a fuerza de repetición. El día que los agraciados con el premio de la Lotería derramen lágrimas de pesar, tendrá sentido un discurso del Rey que no hable de integración, y de unidad. Y el día que el Jefe del Estado se acomode a la reclamación de la novedad acabará hablando de los desahucios, con las consecuencias que ello comporta. Toda semántica es política. La que se basa en la conservación, y la que pretende modificar el relato de los acontecimientos. Lo tenían claro los revolucionarios franceses cuando crearon en 1792 una sección de propaganda en el Ministerio del Interior, el 'Bureau d'Esprit', destinado a idear cambios esenciales en la mentalidad. No inventamos nada. Yo soy un claro partidario de las sorpresas con cuentagotas, y tras estos días de vacaciones, sin novedades, sin noticias políticas, estoy convencido que buena parte de los defectos que encontramos en nuestra manera de percibir la realidad beben de esa alergia por la rutina, tan asentada en el mundo intelectual. Lo contaba Juan José Linz, el catedrático de Yale, poco sospechoso, en 'La quiebra de las democracias', cuando identificaba una de esas causas en la alergia de los escritores a la democracia liberal, o lo que es lo mismo, su tendencia a indignarse «con la banalidad de la rutina del proceso político». Hay que reivindicar la rutina. En el mantra de la I+D+i, yo añadiría la R de rutina, pues resulta igualmente valiosa para apreciar y asentar la innovación. Los libros de la segunda residencia viven esperando una segunda oportunidad. Estos días recupero el libro de Vicent Ruiz Monrabal, 'Per una política valenciana', fechado en marzo de 1977. Hace casi 40 años. En una de las páginas relata la balanza fiscal de 1969 de nuestro territorio con el Estado, con más de siete mil quinientos millones de pesetas de déficit, y la compara con la de 1974, incrementada ya hasta llegar a doce mil millones de pesetas. Decía entonces el autor que esta absurda y humillante situación no sería posible con un Estatuto de Autonomía. Esas rutinas de cuatro décadas son las que hay que quebrar, no pedir novedades en el discurso del Rey.