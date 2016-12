¿Ha pasado el 'momento reformista'?

Con el inicio de la nueva legislatura y la configuración más plural del Congreso de los Diputados ha vuelto a la palestra el debate sobre la conveniencia de una reforma constitucional. Este debate, de hecho, no ha dejado de flotar en el ambiente en la última década, pero ha sido en los dos últimos años cuando la posibilidad de una reforma constitucional ha tomado cuerpo. O mejor, tomó cuerpo, haciéndose casi inevitable en 2014 y 2015, pero parece haberse desvanecido en este 2016.

La abdicación de Don Juan Carlos en junio de 2014, coincidiendo con la aparición electoral de Podemos, marca el momento más crítico del 'consenso del 78'. La batalla que precede la abdicación del Rey es una muestra del enfrentamiento entre facciones en lo más alto del Estado. Por un lado, una facción continuista que entiende que el pacto original tiene aún recorrido y que, en cualquier caso, 'abrir el melón constitucional' supondría una temeridad. Y del otro lado, una facción reformista que ve inaplazable una revitalización del pacto fundacional en la forma de una modificación constitucional profunda (que en cualquier caso, mantenga los equilibrios básicos del sistema).

El barómetro del CIS de ese octubre pone en evidencia la fortaleza de la pulsión reformista de tipo radical que encarna Podemos, y a la vez acrecienta la guerra entre las facciones reformista y continuista del sistema. A las puertas de un año plagado de elecciones, la pulsión reformista se articula como uno de los ejes definidores de la confrontación política entre los partidos (vieja y nueva política) y dentro de los mismos.

A lo largo de 2015 los reformistas (en sus diferentes versiones: radicales y lampedusianos) van a ir ganando terreno. A principios de año se articula lo que va a ser la oferta política de la élite reformista que propugna un aggiornamento del pacto de 1978: Ciudadanos. Su aparición estelar en las elecciones andaluzas de marzo se mantendrá en las municipales y autonómicas de mayo, y llegará con fuerza (más supuesta que real) a las generales de diciembre.

Lo mismo pasará con la opción de cambio radical que encarna Podemos, a pesar de que sus resultados desmienten en parte las expectativas demoscópicas. Aun así, serán capaces de conquistar las alcaldías de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza en mayo.

Las elecciones generales del 20D suponen la aparición de una mayoría reformista de corte plural en el Congreso, a pesar de la victoria del PP. Los resultados ponen de manifiesto la existencia de divergencias importantes en el interior tanto de PP como de PSOE, entre las viejas guardias y las nuevas cohortes de dirigentes.

La evolución de ambos conflictos internos, y sus derivadas generales, irán cerrando la vía reformista a lo largo de la breve undécima legislatura. En primer lugar, Rajoy sabrá jugar sus cartas para no quemarse, declinando la oferta real de presentarse a una investidura para la que no cuenta con la mayoría necesaria (lo que hubiese abierto el camino a un nuevo liderazgo en el PP). Ante la espantada de Rajoy, Sánchez intentará la configuración de una mayoría reformista, con C's y Podemos, empresa que acabará fracasando y llevando a la disolución automática de las cámaras.

Los resultados de la repetición electoral del 26J van a suponer el cerrojazo de la aventura reformista. El PP obtiene una mayoría exigua pero mejora su resultado de diciembre, mientras que las fuerzas alternativas pierden peso. Esto recompone los equilibrios internos en los partidos. Rajoy se afianza ante cualquier intento de desplazarle, mientras Sánchez sí que es descabalgado del liderazgo del PSOE por una coalición apadrinada por la vieja guardia.

La investidura de Rajoy en noviembre significa la vuelta al statu quo y el triunfo de las tesis continuistas por lo que respecta a los elementos esenciales del pacto constitucional originario. No hay reforma a la vista, y en cualquier caso, ésta se hará bajo la atenta mirada y supervisión de la mayoría que considera que no es prudente 'abrir el melón constitucional'. A esta mayoría parece haberse plegado aquella parte de la élite que en 2014 consideraba inaplazable una revisión en profundidad de los acuerdos constitucionales para darle nueva vida al sistema. Con Podemos bajo control, el reformismo moderado en calma después de volver al PP tras su paso por Ciudadanos, y unas mejores perspectivas económicas, la reforma no parece tan urgente.

Aun así, existe una 'bomba generacional' bajo los pies del sistema. Este se basa en un pacto cuyos firmantes representan hoy menos del 40% de todos los mayores de edad con derecho a voto. Hoy en día, los nacidos después de 1960 representan el 61% de todos los electores españoles, que tienen entre 18 y 54 años. No sólo son las generaciones más numerosas del censo español, sino que son las que ocupan los tramos centrales de edad, la gran mayoría de los que trabajan (y sustentan el sistema con sus impuestos).

La fuerza del relevo generacional va a empujar la presión por la reforma constitucional a pesar del miedo de la mayoría política que apuesta por el continuismo.