PADRES-TAXISTAS

Cuando de joven atravesaba la noche y sólo regresaba al hogar familiar al despuntar el sol, por una cuestión de orgullo absolutamente imbécil, lo reconozco, mi madre solía esperar despierta porque sólo la presencia del hijo la tranquilizaba. Estaba obsesionada con 'la puñalada', un verdadero clásico de los mitos intrafamiliares. «Ve con cuidado no sea que te den una puñalada por ahí...», me susurraba mientras yo pulsaba el botón del ascensor. He crecido bajo la sombra de esa supuesta puñalada. Pero un día, la madre de un amigo le comentó las bondades de los somníferos. Así pues, cuando recorría los garitos con los amigotes ella se tragaba un somnífero y reposaba feliz, ajena al peligro de las anónimas cuchilladas alevosas. Se despertaba, asomaba la nariz en mi habitación, descubría al hijo durmiente y retomaba sus quehaceres al comprobar que, de nuevo, me había salvado. A lo mejor no hemos cambiado tanto como creemos y estos días, vísperas del festejo nocheviejil, me encuentro a esos mismos colegas que fueron mis compinches de correrías asumir con resignación su rol de padre-taxista. Ahora son ellos los que sufren, pero con un matiz: se convierten en taxistas de sus retoños. Les conducen a la fiesta elegida y luego, a la hora pactada, les recogen acaso con el pijama bajo la ropa normal y la legaña en el ojo. Lo curioso es que se quejan. «Qué necesidad tendrán de salir... Es que no lo entiendo...», se lamentan en un sorprendente ejercicio de amnesia que no rompo porque no me atrevo a recordarles su pasado juvenil, etílico, desbocado, golferas. ¿Para qué? El sufrimiento hacia los hijos surfea de una generación a otra. Eso sí, nuestros padres, endurecidos por la posguerra, jamás se lo montaron de taxistas y nuestras madres amortiguaron sus nervios vía pastilla mágica. El resto, idéntico.