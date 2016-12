La memoria creativa

Ya hace tiempo que sabemos que los recuerdos que albergamos no son siempre fidedignos. La memoria no es un mero contenedor de experiencias vividas; bien al contrario, la persona que vive un acontecimiento puede, con el tiempo, reconstruir esa experiencia, de acuerdo con una serie de factores como la exposición a otros relatos del mismo evento realizados por otras personas, el mero paso del tiempo, y el deseo inconsciente de embellecer lo vivido haciéndolo más interesante o buscando destacar un protagonismo personal que en la realidad no tuvimos. De forma experimental esta dudosa fiabilidad de la memoria se ha podido constatar desde hace varios decenios con la memoria de los testigos en un suceso criminal: en el estrado, alguien que dijo haber presenciado un delito puede muy bien equivocarse en detalles importantes de lo que cuenta, porque, preguntado por tales detalles específicos, bien pudo no reparar en ellos, y ahora su memoria reconstruye aquello que no registró completando la historia de un modo que para él tiene un sentido.

Pero ahora la investigación ha dado un paso más. Ya no se trata solo de que uno reconstruya un recuerdo, sino que muchas personas son propensas a recordar acontecimientos que en realidad nunca sucedieron, según una reciente investigación sobre la llamada falsa memoria que ha estado dirigida por el departamento de Psicología de la Universidad de Warwick (Reino Unido), de la cual se hizo eco este periódico. Este estudio demostró, nada menos, que «si nos mencionan algo acerca de un evento completamente ficticio de nuestras vidas e imaginamos repetidamente que tal evento sí ocurrió, casi la mitad de nosotros aceptaría haberlo vivido». Así, «los participantes llegaron a recordar una serie de sucesos falsos como dar un paseo en globo de aire caliente, gastarle una broma a un maestro o causar estragos durante una boda familiar. El 30% 'parecía recordar' el evento sugerido, elaboró datos sobre cómo ocurrió e incluso describió imágenes de cómo había sido». Otro 23% aceptó creer que tales hechos habían ocurrido hasta cierto punto.

¿Cuál es la razón de este curioso fenómeno? Creo que hay dos claves importantes para entenderlo. La primera es la ya aludida capacidad creativa de la memoria que, lejos de ser un mero almacén, busca dotar a nuestros recuerdos de un sentido acorde con nuestras expectativas o nuestras actitudes: «Sería estupendo haber hecho cosas emocionantes, así que ¿por qué no puedo haber subido un verano ya lejano en globo, cuando era joven y no tenía responsabilidades?» La segunda es que nuestra vida no es sino la suma de los recuerdos que tenemos, nuestra historia proyectada en la pantalla de la memoria. Recordar cosas que no nos han pasado es un modo de mejorar nuestra vida, aunque sea a costa de engañarnos. Al fin y al cabo, ¿quién va a notar la diferencia?