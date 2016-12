AVE MARÍA PURÍSIMA

Esta catòlica salutació, que hui casi ningú la diu, es dia com demanant permís per a entrar en una casa i, els que estaven dins, solien contestar: 'Sin pecado concebida'. No dien 'sense pecat concebuda', perque, llavors, calia parlar -segons alguns- en cristià, ya que consideraven el valencià parla d'Alà. Aixina i tot en ella s'expressaven: chiquets i majors. En casa, en el carrer i dins de l'escola. Encara que el mestre nos aconsellava, que deviem dirigir-nos en castellà a l'estrany per si no nos entenia. I li feem cas; més mal o manco be, per adeprendre l'idioma de Cervantes en el que podriem entendre's per tota Espanya i per atres parts del món. Per lo tant, en eixa dual companyia d'idiomes els chiquets piulaven com volien; s'entenien i estava tota la gent contenta: els que obedien i els que manaven, i ningú se calfava el cap.

Pero esta salutació no era gens nova. Feya temps que ya s'usava, puix Espanya venerava a l'Immaculada, com Valéncia l'honrava en el nom de la Verge dels Desamparats. En el segle VI, sant Fulgenci açò escrivia: 'La Santa Verge fon exclosa totalment de la primera sentència'. Per este motiu, a mitan del segle VII dia Sant Ildefons -arquebisbe de Toledo-: 'Equivocadament es vol subjectar a la Mare de Deu a les lleis de la Naturalea, puix consta que ha segut lliurada i exenta de tot pecat original'. Ell fon qui manà celebrar solemnement el dia de la Concepció de Maria. En 1384, el rei d'Aragó Joan I ordenà que se celebrara eixa festa en totes les províncies lliberades de l'Islam. Son germà, don Martí, encara anà més llunt: va impondre la pena de mort per a qui parlara mal de la purea de la Concepció, si abans de 10 dies no se'n anava d'a on havia pecat i, en 30 dies, de la terra cristiana a on ya mai podria tornar'. Foren fidels cofrades de la Puríssima: els Reis Catòlics, Carles I, Felip V, Ferrando VI, Carles III, Carles IV. Carles III, accedint al parer de les Corts, nombrà Patrona d'Espanya a l'Immaculada Concepció.

Hui, eixa salutació no se sent perque tots tenim la porta de casa tancada, i també perque ya no s'estila.