Es un estrés especial. Dicen que se produce con frecuencia en Navidad y lo llaman 'jet lag familiar'. El jet lag es una sensación de confusión, cansancio y hasta mareo producida por el cambio horario tras un vuelo de larga duración. Suele durar un par de días y se combate manteniendo el horario anterior al vuelo hasta que el cuerpo se acostumbra al nuevo. El jet lag familiar tiene que ver con el estrés de las fiestas navideñas en las que se duerme poco; se come y bebe demasiado y se charla con gente a la que no se frecuenta durante el año. Esa conjunción de factores hace que el cuerpo y la mente se resientan y tarden en reponerse.

El problema no solo proviene de los abusos alimenticios sino de la alteración de hábitos. Sin duda, comer y beber como si no hubiera un mañana ni una báscula amenazante termina por pasar factura a nuestra salud pero lo grave es todo lo demás. Las comidas familiares no deberían ser un problema y ni siquiera una alteración de la vida cotidiana más allá de la excepcionalidad de reunirse todos o del menú que se sirve. Lo que produce resaca es la falta de costumbre. Si las familias mantuvieran los lazos, los mimaran, alimentaran y frecuentaran, la reunión anual solo sería una multiplicación exponencial de lo sucedido quizás de forma parcial una vez al mes o al trimestre. Si nos viéramos más; si nos consideráramos parte de la familia; si visitáramos a los más mayores; si conociéramos a los recién nacidos o nos reserváramos tiempo para pasarlo con los nuestros más allá del primer núcleo familiar, la coincidencia en las celebraciones navideñas no sería tan extraña, forzada y molesta. En muchos casos acaba convirtiéndose en un comida con personas desconocidas. Sabemos que son nuestros sobrinos, aunque apenas sepamos de su vida. Conocemos a nuestros primos porque los hemos visto desde siempre en bodas, bautizos y comuniones aunque la conversación se acabe pronto en cuanto nos podemos al día del trabajo, la familia y la salud de los padres. Ubicamos a los hijos de unos y otros porque vemos sus fotos en Facebook. Por lo demás, los tratamos poco y nos produce ansiedad estar con ellos como si fuéramos íntimos sabiendo de antemano que no lo somos ni lo seremos.

A ese estrés se une el cuestionario al que nos someten de forma pública: cuándo os casáis, para cuándo los hijos, cuándo te jubilas, cuándo te harán fijo. Son esas preguntas para la que no tenemos o no queremos dar una respuesta y mucho menos darla en voz alta y abrir entonces un turno de debate entre personas que nada tienen que aportar a la solución del problema. Si la relación familiar fuera profunda y frecuente todo esto no nos estresaría. Sería el entorno habitual de la familia. La encapsulación de ésta en el cogollo mínimo hace que la reunión no sea festiva sino artificial. Abrirnos a un sentido amplio de familia nos saca del recinto seguro y nos agota, pero deberíamos fomentarlo.