La contaminació

Encara que els nivells de polució de la ciutat de Valéncia són de mija cinc voltes menors que els de Madrit, recomana el vell refrà que quan les barbes del veí vejam pelar, posem les nostres a remullar. Les restriccions al trànsit implantades esta semana en el centre de la capital de l'estat, ademés de donar qué parlar en les tertúlies de l'almorzar, han obert a molts els ulls davant d'un dilema no massa interiorisat encara per la nostra societat: la necessitat de construir un nou model energètic. En totes les implicacions que eixe canvi implica, com ara un replantejament dels modos de transport de persones i mercaderies i, lo que és més important, una transformació radical del model de creiximent econòmic imperant.

Restriccions com les vixcudes en Madrit són ya prou habituals en grans aglomeracions urbanes de tot el món. I, en el fondo de la qüestió, més allà de la necessitat de transformar les nostres ciutats en unes urbs més habitables i sanes, hi han problemes més acuciants. Per una banda, l'us generalisat, en el tranport pero també en l'indústria i la generació d'energia elèctrica, dels combustibles fòssils -petroli i derivats; carbó-, els quals, ademés d'haver-se d'importar majoritàriament de fòra de les nostres fronteres, tenen data de caducitat: major o menor en el temps, pero la tenen, si la nostra aspiració de progrés i benestar té aspiracions de perpetuació en la vida dels nostres nets i besnets. Per una atra, l'evident canvi climàtic, el qual, si be en part pot vindre condicionat per variacions naturals de mecanisme generador encara desconegut, concita un gran consens en el món científic entorn de la principal causa: les emissions de diòxit de carbono generades per la combustió de fonts d'energia fòssils. Per tant, mes que siga per pura precaució, és evident que cremar en doscents anys el CO2 fixat en el subsol de la Terra durant centenars de millons d'anys no pareix la manera més equilibrada d'assegurar la perpetuació de la raça humana a mig determini.

Parlant dels humans: resulta molt ídem no voler vore la realitat fins que la tenim davant mateixa dels nostres nassos. El canvi de paradigma -aument de l'eficiència dels processos energètics, incloent canvis en el comportament individual quotidià; substitució paulatina de motors de gasolina i gasoil per híbrits, elèctrics i de gas natural; generació d'energia elèctrica de manera pràcticament exclusiva per fonts renovables- requerix de mides clares i planificades a escala planetària, i un impuls decidit dels governs per a invertir en investigació i també en conscienciació. Un procés que es pot dur a terme ordenadament en trenta anys, sense canvis que comprometen bruscament la viabilitat del sistema econòmic actual -no és tant, considerant que molts firmen hipoteques de duració major- o en cinc anys, quan les banyes del bou ya aguaiten pel cantó. (Pre)ocupem-nos.