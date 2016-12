CF CHIVA: CERO PUNTOS

El Club de Fútbol Chiva es el último clasificado del grupo II de la Regional Preferente. No tiene ningún punto en su casillero. Cero victorias, cero empates, quince derrotas. Si usted analiza la página que cada lunes publica este periódico con las clasificaciones que van desde Primera hasta Preferente, no encontrará un equipo con peores números: 8 goles a favor y 49 en contra. Esta temporada ya han pasado dos técnicos por el banquillo más la suma de la interinidad del preparador físico. Rafa Carli, el último entrenador, puso hace unos días su cargo a disposición para ver si su adiós es un revulsivo para el equipo. El Chiva es un ejemplo más de esos equipos de pueblo que han sobrevivido al calor de las ayudas públicas. Donde cobran los de fuera y pagan los del pueblo. Hace muchos años, como al primer equipo sólo venían forasteros, la muchachada de casa formó el Atlético Chiva como gesto de rebeldía y reivindicación patria. Un equipo por y para el pueblo. Con pedigrí. La política, tras muchas reuniones y reparto de subvenciones, logró unificar tiempo después la escisión para crear un primer equipo y un filial en una localidad de algo más de diez mil habitantes. Un sainete, vamos. Hace un par de temporadas, el Chiva jugó la promoción de ascenso a Tercera División. Un hito alcanzado a golpe de talonario, con mucho dinero del Ayuntamiento y con los jugadores sin cobrar los últimos meses. Aquellos excesos se pagan hoy. Un equipo conformado por futbolistas de fuera del pueblo a razón de muchos cientos de euros al mes. El origen de la ruina actual. En aquel momento, el PP trató desde la alcaldía blindar su mayoría absoluta con subvenciones indiscriminadas. Con el boom de los cuestionados campos de césped artificial inauguró con Alfonso Rus pateando un saque de honor un nuevo terreno para dar lustre al primer equipo e inyectó lo que hizo falta para subir a Tercera sin que nadie en el pueblo reclamara aquel disparate. Ni el fútbol salvó al PP, que vio cómo una menestra de partidos de izquierdas e independientes se hicieron con la alcaldía en un pacto de gobierno contra natura. Las ayudas al balón disminuyeron de manera considerable y parte de esos dineros se direccionaron a proyectos prioritarios como un parque para perros que ya está semiabandonado y con columpios rotos y no repuestos. Ya saben, esas cosas de Podemos. La política hundió al fútbol y a los paseantes de perros. El Chiva espera a un nuevo entrenador, con una plantilla de gente del pueblo. Virgen de puntos. Esta historia es la de otros muchos pueblos. Donde el fútbol también ha sido un agujero para que los goles, muchos o pocos, se convirtieran en un puñado de votos.