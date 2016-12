Un año más hemos vivido la conmemoración de la matanza de los Santos Inocentes. Recordamos ayer la violencia asesina ocasionada por el pánico del cruel Herodes a perder su poltrona, privilegios y comodidades. Recordamos aquellos hechos, pero podríamos recordar cualquiera de las matanzas de nuestro tiempo: las injustas e inhumanas guerras que se esparcen por el mundo, los terribles atentados terroristas, la violencia contra los cristianos en tantas partes del mundo, la lacra de la violencia contra las mujeres (que reviste muchas formas) o el terrible drama del aborto (con las horrendas injusticias del aborto eugenista y del aborto selectivo de niñas).

Se reproduce la violencia ciega, y cegadora de la mente humana. Se reproduce también el contexto social. En medio de la venida al mundo del Amor, del Príncipe de la Paz, se produce una terrible matanza; en nuestro mundo, supuestamente dominado por la razón, la ciencia, la justicia y los Derechos Humanos, se producen crímenes abominables.

Ante estas situaciones podríamos quedarnos, y no sin razón, sólo con los aspectos negativos. Pero todos los que defendemos la vida preferimos quedarnos con lo positivo, con las cosas buenas, con aquello que nos hace más humanos, y por eso más felices y mejores personas, y que por tanto repercute también positivamente en todos aquellos con los que compartimos nuestra existencia en este mundo que estamos llamados a transformar para construir, como nos invitaba San Juan Pablo II, la civilización del amor.

Por eso, en la línea de quedarnos con lo bueno y desechar lo malo, hemos titulado este artículo «Sí a la vida: sí al hijo y a la madre». El cristianismo no es esa caricatura que muchos pretenden hacer: una lista interminable de prohibiciones, negaciones y restricciones. Es, muy al contrario, una larga serie de afirmaciones en positivo: sí a la vida, sí al amor, sí a la paz y la reconciliación, sí al perdón y la misericordia, sí a la familia, sí a la maternidad, sí a la justicia, sí a la verdad.

Precisamente porque queremos quedarnos con lo bueno no podemos mirar hacia otro lado cuando hay situaciones injustas. Hay que denunciarlas, no ocultarlas; y luego ponerse manos a la obra para hacer el bien, para ayudar, para dar respuestas concretas y eficaces a quien sufre problemas reales. Sólo buenas palabras no sirven para nada, al contrario, pueden ser la coartada perfecta para acallar la conciencia, para engañar y engañarse diciendo que ya se hace algo, y que otros no. Eso es lo que queremos hacer este año con este artículo, ya tradicional en estas fechas por la amabilidad de quienes lo publican. Queremos señalar dos cuestiones destacadas del último año.

Una de ellas, y no podemos ni queremos mirar para otro lado, es la propuesta de derogación de la Ley de Protección a la Maternidad, que se aprobó en nuestra Comunidad en el año 2009. Poco necesitamos decir, pues la sociedad civil valenciana ha reaccionado ante este intento. Y es muy lógico, pues la ley que se pretende derogar nació de una Iniciativa Legislativa Popular para la protección de la maternidad, que proponía diversas medidas -siempre en positivo, pues no era una ley contra nada ni contra nadie- de apoyo y ayuda a la mujer que se veía ante un embarazo inesperado o con dificultades de cualquier tipo. Proponía medidas de ayuda y de información, para que las decisiones que adoptara la madre pudieran ser siempre libres realmente, al tener opciones reales de apoyo. Es cierto que la ley no desarrolló todas sus posibilidades y que su cumplimiento podía haber sido más decidido, con las oportunas dotaciones presupuestarias. Pero ésta no es razón para derogarla, sino para reclamar su cumplimiento como hacemos miles de ciudadanos con nuestra firma. Dótese adecuadamente, cúmplase la ley y permítase a la mujer ejercer su derecho a la maternidad en plena libertad.

La segunda cuestión, que engarza con el comentario inicial de este artículo sobre que en nuestro mundo, supuestamente dominado por la razón, la ciencia, la justicia y los Derechos Humanos, se producen crímenes abominables, es el auge de la defensa de los 'derechos' de los animales al tiempo que se desprecia, en la teoría y en la práctica, el derecho a la vida de los seres humanos no nacidos. Una parte de nuestra sociedad se horroriza, hasta límites en ocasiones excesivos e irracionales, ante el sufrimiento, real o supuesto, de algunos animales; al mismo tiempo se contempla con indiferencia, cuando no se intenta justificar racional o legalmente, la eliminación de los seres humanos no nacidos, y especialmente los más indefensos de los indefensos, los más débiles de los débiles, los últimos de los últimos, los más inocentes de los inocentes: aquellos que padecen alguna enfermedad grave o tienen una discapacidad (esos a los que una vez nacidos -por error en opinión de algunos- se tiene el cuidado de llamar 'personas con capacidades diferentes', como si no fuera más cruel no permitirles nacer que utilizar una u otra denominación para su situación personal), o aquellos que han tenido la 'desgracia' de ser mujeres.

Precisamente por nuestra propia humanidad es necesario evitar causar daño o sufrimiento a cualquier criatura -también a los humanos, obviamente-, pues eso nos degrada personalmente. Por eso, por nuestra humanidad, no podemos dejar de proclamar un inmenso 'Sí a la vida'.