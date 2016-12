Alguna parejas gustan de arrojarse dardos entre las cejas mientras cenan en compañía de amigos inocentes y esto provoca un silencio tenso, espeso, incluso grasiento, que hace naufragar el encuentro cuando la violencia verbal conquista cimas de verdadera maldad. ¿Qué les costaba venir peleados de casa? Aunque a lo mejor ese estallido en el restaurante es el coletazo residual de una larga bronca que se gestó mientras se vestían para la ocasión. En esas fastidiosas situaciones alguien trata de introducir un tema, el que sea, para sortear el desaguisado, pero en el fondo todos sabemos que será imposible remontar el vuelo porque el exceso de veneno no lo disuelve ni siquiera una exquisita lubina salvaje. En esos casos sólo me apetece regresar a casa. Detesto ser el testigo de trifulcas ajenas y soy un acérrimo partidario de la máxima que recomienda lavar los trapos sucios en el santuario de la intimidad doméstica. Hace años, ya en el sagrado trance de la copa que fertiliza el relax de la tertulia, escuché a una esposa gritarle a su marido: «¡Y además la tienes pequeña!» El marido se congestionó, sus mejillas se encendieron y masculló una ristra de insultos con la vista fija contra el plato. Pedimos la cuenta y nos largamos rápido. No tardaron en divorciarse y ella ahora sale con un tipo diez años más joven de cuerpo cincelado en el gimnasio y oficio difuso. Ahora, a modo de suprema excusa ante las broncas que se ventilan en público, vía declaraciones y redes sociales, nos venden la milonga de la transparencia como si esta fuese un valor añadido. Pues no lo tengo yo tan claro. Las riñas de esa neopolítica gallera que se exhiben con frenesí segregan tono de adolescente atrotinado, muestran escandalosa falta de pudor y suponen una exhibición gratuita de mal gusto. Los trapos sucios, mejor intramuros.