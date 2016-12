Israel frente al mundo

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, ha decidido ignorar el sabio consejo de su acreditado antecesor Simon Peres, para quien indisponerse con Washington era «el peor de los pecados». Fiel a su estilo y pese las innumerables advertencias de que Barack Obama no aceptaría ser ninguneado ni un minuto más ya tan cerca del final de su último mandato, no hizo nada por encauzar la tragedia palestina hace ahora casi dos años. Le engañó entonces, olvidando sus promesas orales de retribuir el veto norteamericano a la resolución que la comunidad internacional presentó ya en febrero de 2011. Tal y como se suponía, Obama no dejará la Casa Blanca sin ajustar sus cuentas -políticas, diplomáticas y personales- con Netanyahu, quien ha rehusado cooperar con su visión de la crisis de Oriente Medio. Lo último fue el boicot permanente y la hostilidad al acuerdo Washington-Teherán sobre el programa atómico iraní respaldado jurídica y políticamente por todos los aliados de Washington más Rusia y China.

Así, la cuestión palestina se alejaba de una solución justa y conforme a las resoluciones de la ONU por la voluntad israelí de anexionarse todo el suelo palestino que pudiera con su política de colonización, cuyo florón fue tras la conquista de la parte oriental de Jerusalén en 1967 la declaración de la ciudad como capital eterna e indivisible de Israel. El mundo entero ha rehusado aceptar esto y nadie ha querido trasladar su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén, promesa que parece haber hecho Donald Trump, quien ha tenido la ocurrencia de escoger como su embajador allí a un judío norteamericano, el abogado David Friedman, resuelto adversario de ceder territorio palestino ocupado.

En este marco el secretario de Estado, John Kerry, reafirmó ayer la posición norteamericana como un prólogo de la gran conferencia internacional del 15 de enero en París. No menos de cincuenta países estarán allí para repetir que los territorios ocupados son eso, ocupados, que Israel debe restituirlos y, además, porque el islamismo terrorista tiene en la opresión injusta de los palestinos un arma de propaganda inagotable. Trump, imprevisible y rodeado por un equipo de halcones, también tendrá en el Pentágono (general John Mattis) y en el Departamento de Estado (Rex Tillerson, expresidente de Exxon, el gigante petrolero) personas que le dirán la importancia central de no irritar más a los gobiernos árabes, empezando por Arabia Saudí. El lector no deberá sorprenderse si el programa de máximos con Israel más o menos prometido por Trump, sufre demoras y atenuaciones.

El dúo Obama-Kerry se va, pero deja a la comunidad internacional alineada contra la política israelí. Su venganza en cierto modo, es la conferencia de París después de la resolución 2334 del viernes 23 un doble mensaje del mundo al completo al gobierno israelí... y a su protector Trump. Sí, Netnayahu, Obama no era de fiar del todo.