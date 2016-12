Me encanta el día de los Santos Inocentes porque para la profesión es una jornada en la que los que tenemos la suerte de trabajar en este medio nos estrujamos las neuronas para intentar colar alguna noticia. La historia cuenta con inocentadas periodísticas memorables, divertidas, de mal gusto, simpáticas, pero a mí ayer a primera hora mientras desayunaba mis cereales, insípidos por cierto a más no poder, casi me da un soponcio tras leer la noticia de que nuestro alcalde, Joan Ribó, planea presentarse a la reelección al cargo en el año 2019, ya con una edad de 71 años. Caramba, no llegué al café y el chute de lectura me subió la adrenalina. Menos mal que tras unos segundos de incertidumbre me dije: «Anda que cómo he caído en la inocentada, se lo han currado los compañeros de LAS PROVINCIAS, qué cachondos». Además, con todo lujo de detalles basados en supuestas declaraciones del alcalde Ribó, quien justificaba su intención de encabezar la lista porque ve justo dos legislaturas, al comparar al Ayuntamiento con una mariposa que «cuando esta comprimida en la crisálida le cuesta un año y medio desplegarse». De verdad que di por hecho que era la inocentada y me equivoqué porque es cierto. Partimos de una realidad, y es que la circunstancia de encontrarse Ribó a estas alturas de la vida con el cargo de alcalde fue un regalo que ni en el mejor de sus sueños se podría haber imaginado. Una persona que a su edad disfruta de lo que toca, por ejemplo ejercer su condición de abuelo, y para ello necesita tiempo y dedicación. ¿Cómo iba yo a esperar que quisiera repetir cargo con la que tiene liada en la ciudad? Bicis, tráfico, Fallas, falleros... Deja paso a la gente joven y ya después veremos si el pueblo en las urnas está de acuerdo con que Valencia sea el mariposón que va a salir de esa gran crisálida.