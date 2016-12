Tras el desmembramiento de la estructura deportiva del club, la pantomima de nombrar un director deportivo que no se sabe si es mejor que ejerza como tal o no y las rocambolescas decisiones con las que nos han venido sorprendiendo, dejan un recuerdo de 2016 verdaderamente amargo. Si años atrás hubiésemos asistido a aberraciones tales como presencia de Neville primero y Ayestarán después ocupando el banquillo todos nos hubiésemos tirado de los pelos (quien los tenga). Jamás en la historia de este club, con excepción de la broma de Antonio López, entrenar al Valencia fue tan barato. Si a eso le sumamos el hecho de terminar en 2016 eliminados de la Copa con un humillante 7-0 en el Camp Nou y concluir el que hace 12 en la pasada Liga, la cosa adquiere un tenebroso color negro oscuro. Pero esto ocurrió antes de llegar los rigores del verano y, al apretar la calor, todo fue a peor. Tras un viaje purificador a Singapur se arremangaron para no repetir la chapuza y casi mejor que se hubiesen quedado quietos: se mantuvo a un entrenador al que le venía enorme, se vendió casi todo lo vendible y se desafió a la lógica elemental del fútbol sustituyendo a lo vendido con poca imaginación, poco acierto y menos trabajo. El dueño quería hacer caja, al director deportivo le gusta trabajar lo justo o menos y el portugués amigo del amo sigue utilizando al Valencia como conejillo de indias. Así se alumbró una temporada en la que, aunque parecía imposible, se empeoró la plantilla de otra que ya había sido penosa. Total: menos abonados, menos ilusiones y una afición desencantada y también algo harta de escuchar excusas y mentiras por parte de una propiedad que sigue sin conocer en terreno en el que se mueve y que, lejos de asumir las culpas con la humildad propia de quien no da una a derechas, se parapeta tras un muro de reproches y soberbia. Lo más inquietante del asunto es que estos mismos personajes que están llevando al Valencia a la nada deportiva son los que tienen que rescribir el relato para que no termine en tragedia. El valencianismo merece otra cosa bien distinta y sobre todo no merece que le tomen por idiota, que es lo que intentan hacer estos señores: los de Singapur para no reconocer que no saben de qué va la vaina y el satélite que contrataron aquí disfrazado de valencianista y pegadito a las faldas de la presidenta para mantener un sueldo que, desconozco si se gana en otros quehaceres, pero que en ningún caso se justifica por su eficacia como director deportivo. Pese a lo espeso del panorama descrito, aguardamos 2017 con la esperanza de un futuro mejor y prudentemente ilusionados con que sea Prandelli quien abandere la metamorfosis necesaria aunque su presencia tampoco haya sido de momento el revulsivo que se esperaba. Porque está en el ADN de la condición humana mirar al mañana con esperanza y porque el sentimiento valencianista está por encima de dirigentes mediocres. De no ser así, el Valencia ya hubiera desaparecido hace mucho tiempo.