Debajo de los adoquines están los votos

Muchos de los 60 municipios costeros de la Comunidad Valenciana han pasado en 24 horas de refunfuñar y reclamar una ampliación del plazo para la presentación de alegaciones contra la última medida de protección de la costa, el Patrivel, a reclamar al Estado la reparación de los daños causados en sus playas no tanto por un temporal de tres al cuarto -no nos equivoquemos- como por las agresiones de que han sido objeto. Y es lo que no puede o no debe ser. O soplan o sorben. Pero si sorben, que no soplen. No pueden estar quejándose de que el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel), contemplado en una ley de 2014, imposibilitará cualquier desarrollo urbanístico a menos de dos kilómetros del mar ¡en calma!, cosa que posiblemente sea cierta. Y a la que ese mar al que no han parado de acercarse, perdiéndole el menor respeto, reclama lo que es suyo, exigirle al Ministerio de Medio Ambiente las consabidas actuaciones ¡urgentísimas! para frenar la regresión del litoral y paliar los destrozos sufridos no por culpa de las olas sino de su ambición y de cuantos les precedieron. Un poco de coherencia, ¿no? El que es bueno para declarar urbanizable todo el terreno que va 'desde la playa hasta el monte/ desde el monte hasta la playa' debe serlo para pechar con las consecuencias de esa acción. Reponer arena donde el mar no quiere que la haya y reparar paseos una y mil veces socavados porque están fuera de lugar es lo que carece de sentido. Y es lo que los munícipes deberían saber, si no lo saben ya, explicar y si procede imponer a sus convecinos en lugar de pasarle la patata caliente a una Administración superior, como acostumbran.

Es más que probable que ampliar a dos kilómetros la llamada zona marítimo terrestre cuando tenemos urbanizaciones y casitas en El Saler y en Moncofa que no es que estén dentro del límite de los 500 metros, es que cualquier brisa las salpica, constituya un brindis al sol a estas alturas de la edificación del frente marino valenciano. Pero eso no obsta para que el comportamiento de los alcaldes ribereños resulte a este respecto de lo más deprimente, ya que ninguno de ellos quiere ir a la raíz del problema. Sólo ambicionan que les restauren sus imposibles postales playeras mediante intervenciones transitorias, como los aportes artificiales de arena. Pura 'faena de matalafer: fer i desfer'. O parches aún más agresivos y no por ello menos temporales como las escolleras, que lo único que consiguen es desviar algunas, no todas, las corrientes marinas al pueblo de al lado. Trece espigones piden que se construyan entre Almassora y Sagunto. El senador Carles Mulet el primero, preocupado como está porque Almenara ha perdido dos de los tres kilómetros de arenal que poseía. Qué tiempos aquellos en que debajo de los adoquines estaba la playa. Ahora sólo hay votos.