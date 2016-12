BAMBÚ O NO BAMBÚ

Darse por aludido también es una forma de vanidad, pero creo que el debate que plantea Joaquín Ríos Capapé merece la pena. Y no sólo por la educación y el tacto, también por el calado de lo que insinúa. Coincido con él en lo sustancial. El sentimentalismo es un recurso tóxico y la nostalgia paraliza. El matiz es distinguir donde acaba la memoria y donde empieza la nostalgia. De alguna forma, la nostalgia es la mitificación de un pasado improbable y la memoria el impulso hacia un futuro más digno. En literatura, esa barrera es compleja. Depende del talento del narrador, pero también de la pericia del lector. Al final somos nuestros prejuicios, nuestras lecturas, el enfoque partidista con el que seleccionamos nuestras opiniones. Formuladas con respeto y amplitud de miras enriquecen el debate y mejoran el punto de partida hacia el entendimiento; que es, sin duda, lo que nos mejora como sociedad. Posiblemente, ahí radique el quid. Objeciones tan bien formuladas como las de Ríos Capapé no son habituales. El palo, el insulto y la falta de respeto son la marejadilla insistente en la que se mueve el valencianismo desde hace años. Y así, se hace muy difícil construir nada sólido y atraer a gente que en condiciones menos cainitas podría ser de gran ayuda para revitalizar y mejorar el tono global del valencianismo.

Quienes nos pasamos la vida contando la misma historia una y otra vez porque no sabemos hacer otra cosa lo entendemos mejor que nadie. Hay líneas de pudor que un hombre hecho no debe permitirse. Para mi desgracia, yo no soy uno de ellos. Me falta cuajo para decir no, determinación, talento, hombría. Querido Ximo, entre tú y yo, y ahora que nadie nos escucha, soy una señorita de novela. Me gustan demasiado los atardeceres en la última fila de Mestalla y muy poco las confrontaciones gañanescas con gente a la que ni siquiera puedo ponerle rostro. La lírica es el refugio de los sentimentales, pero también el de los hombres sin atributos. Yo poseo ambas escarapelas. No me duelen prendas en reconocerlo. Ya me gustaría a mí ser un hombretón bronco y copero como Amadeo Salvo y no un aprendiz de escritor atrapado en la ciencia inútil de la melancolía, pero la realidad es tozuda. Di la guerra por perdida en 2003, cuando había largas colas para vender acciones al señor Soler. Desde entonces me columpio en las metáforas. De sobra sé que la militancia memoriosa no gana partidos pero al menos consuela cuando la herida duele. Y el consuelo, cada cual se lo administra como puede, sabe o quiere. Tampoco espero la comprensión ajena. Ni siquiera yo mismo me gusto todo el tiempo. Si pudiera elegir, hubiera preferido que mi padre me llevara al club de Tenis o a la terraza del Aquarium; pero me llevó al bar Los Checas y a Mestalla, y bastante hago con pagar mi pase cada temporada para no traicionarle demasiado.

En 2003 se ofició el funeral definitivo de una manera de entender el Valencia CF. Y conviene saberlo. Durante esos días se escenificó la peor de las derrotas. Triunfó la codicia. Desde ese verano no hemos hecho otra cosa que deslizarnos por el tobogán de la estupidez colectiva y adocenada. La codicia es el gran tema que nos sacude. La codicia de los jugadores, de los periodistas, de los intermediarios, de los buscadores de fortuna, de todos los que vendieron sus acciones. No hay vuelta atrás. En el partido entre aficionados desinteresados y profesionales codiciosos el resultado final es siempre un dos en la quiniela. No es David contra Goliath. Es todavía peor. Es el capitalismo salvaje y una sociedad anestesiada por la inmediatez, el morbo y la frivolidad del escándalo constante basado en el rumor, el ventajismo y la cultura del todo vale. Ninguna ingenuidad de buena fe puede enfrentarse al poder del dinero si no es desde una poderosísima toma de conciencia que en el ámbito futbolero es harto improbable. Posiblemente, sólo los muy irreductibles hubiéramos aceptado esa vía. Ir a Concurso de acreedores, aguantar el chaparrón, volver con la lección aprendida. No sucedió así. Triunfó la codicia, la farándula grotesca del Partido Popular valenciano y la lucha de egos. Nada que no sepamos. Ahora, ajo y agua. Lim, Mendes, el decepcionante García Pitarch. No tengo recetas mágicas más allá de las que me aplico a mí mismo. Militancia, resignación, paciencia y la absoluta certeza de que también esto pasará. Como el fútbol es tan anómalo, puede que hasta Prandelli forme parte de la solución. No lo sé. Ya no sé nada. Por eso hablo tan poco.

Si yo fuera rentista, tuviera tiempo y las espaldas bien cubiertas, repartiría bambú a diestro y siniestro. Ganas no me faltan. Lo que no tengo es capacidad intelectual y posición económica para poder hacerlo desde la responsabilidad y la coherencia. Nada me haría más feliz que estar las 24 horas del día maquinando a favor de un Valencia honorable, digno y leal a sus principios fundacionales. Pero no es el caso. Tengo muchas limitaciones. Sólo soy un humilde dependiente de comercio que hace más horas que un tonto para sobrevivir con cierto decoro y sortear de la mejor manera posible el cable de alta tensión que separa la memoria de la nostalgia. Dilapidar el tiempo, la salud y el equilibrio personal con guerras que se perdieron hace lustros lo dejo para héroes u hombres de una grandeza moral eximia. Puede que Joaquín Ríos Capapé sea uno de ellos y eso me obliga a rendirle sincera admiración. Por desgracia, yo no soy así. Estudiar en El Pilar sólo me sirvió para poder ir al cuarto de baño de casa durante el recreo.