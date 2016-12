Harto de que los propósitos y objetivos para el nuevo año se vuelvan cargas que luego arrastras durante doce meses, y no encuentres la manera de liberarte de ellas, o pesos de conciencia, que no terminas de quitarte de la cabeza y que de vez en cuando aparecen para no dejarte convivir a gusto contigo mismo, he decidido que el único propósito y objetivo que me marcaré para el 2017 que se nos viene encima será aprender a esperar. No aspiro a nada más. Ese es el reto que apuntaré en la Moleskine recién estrenada -algunas costumbres hay que mantenerlas- y el que espero llevar a cabo en los meses que están por llegar.

No es que me haya vuelto perezoso o carezca de ambiciones, simplemente me he rendido a una evidencia, que es imposible controlar todo, que es complicado planear con antelación porque siempre surgen circunstancias ajenas a tu voluntad, que lo que tiene que pasar pasa. No llamen a esto dejación de funciones, ni piense nadie que me he encomendado al destino en un ramalazo místico que me ha dado con el frío de diciembre. Simplemente me baso en la experiencia, en las decenas de proyectos que tomaron forma en mi cabeza a comienzo de año y luego se fueron cayendo como un castillo de naipes. Y no porque fueran descabellados o estuvieran fuera de mis posibilidades, no, simplemente porque algunos asuntos que tú imaginas luego toman su propio camino, que es más largo de lo que suponías, o más corto, o está lleno de piedras, o resbala. O se cruza alguien por ese camino con quien no contabas, o por más que lo recorras no se termina de cruzar nadie. Cosas que le pasan a cualquiera que haya caminado alguna vez. Ya tú sabes.

No seré yo quien le lleve la contraria a sir Francis Bacon, que decía que la ocasión hay que crearla, no esperar a que llegue. Porque también pienso que uno ha de poner de su parte (comprar los ingredientes, reunir herramientas, propiciar escenarios) para que sucedan determinados acontecimientos o cambios. Pero eso sí, raro será que estos lleguen cuándo y cómo tú habías previsto. La vida está llena de sorpresas, buenas y malas. Y debemos (debo yo, al menos) aprender a sentarnos a esperarlas, a estar preparados para recibirlas, para saber cómo reaccionar ante ellas, para asimilarlas o para quitarles valor. Pero ese es otro tema, lo importante es esperar. Esperar bien.

Y ese es el plan. Mi plan de 2017 será esperar: esperar a quien quiera venir a quererme, esperar a quien desee recibir cariño por mi parte, esperar a los que llevo tiempo aguardando para que toquen mi puerta, esperar a los desafíos para los que creo estar preparado, esperar a las batallas que he de lidiar, esperar a los traumas que ansío desterrar, esperar a las promesas que algunos me hicieron y que estoy convencido de que no cayeron en saco roto, esperar a tener la oportunidad de demostrar que estoy a la altura de lo que prometí. Esperar a la calma. Esperar a la oportunidad. Esperar al momento.