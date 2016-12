El tremendismo español se nutre de cierta falta de sentido del humor. Quien no se ríe nunca ni es capaz de hacerlo de sí mismo tiene tendencia a la gravedad. La insoportable gravedad del ser. Son gentes muy adustas, de poca sonrisa y con la costumbre de considerarlo todo enorme, de dimensiones faraónicas. Cualquier problema nimio es terrible; cualquier dificultad, insuperable y cualquier contrariedad, motivo de un hundimiento irreparable. Eso es el 'tremendismo', todo es tremendo.

En la vida cotidiana significa llevar cualquier asunto al terreno personal. Nos lo tomamos 'a la tremenda' y hacemos de una ola, un tsunami. Si has dicho una tontuna, lo has hecho con objetivos inconfesables y determinación de machacar al otro. Quizás solo ha sido fruto de una torpeza infinita pero el tremendista ve en ello una conspiración cósmica contra él. En la política ocurre algo semejante. Son tremendistas aquellos dirigentes que reconducen cualquier discrepancia al terreno de lo partidista: una crítica, una diferencia de criterio, un cuestionamiento, todo se convierte en casus belli contra su partido y a partir de un simple detalle, se construye un inmenso enfrentamiento de por vida.

Es lo que sucede con algunas críticas a la división interna de Podemos. Usted me está ofendiendo, parecen querer decir algunos cuando se plantea simplemente la posibilidad de cierta fisura. Tienen la piel muy fina estos políticos. La crítica no es una duda global sobre la catadura moral de la persona o del grupo, es solo una discrepancia lógica en el terreno de lo discutible. Es la actitud contraria al buen humor parlamentario, que se dice de todo desde la tribuna pero luego se toma unas cañas como si tal cosa. Porque, en efecto, es como si tal. No hay por qué llevarlo al terreno particular ni mentar a la madre. Hay debate y es normal, saludable y deseable. Lo contrario sería muy preocupante. La discusión, sin embargo, no es enfrentamiento salvo en el plano dialéctico. Es el juego político y la escenografía necesaria. Fuera de ahí, pueden ser incluso amigos y resultaría muy adecuado que lo fueran pues rebajaría la tensión propia de ese tremendismo.

El problema no es la relación entre los protagonistas políticos sino que ese tono se contagia entre la gente y terminamos por ver como enemigo al que vota a los otros. Lo afortunado es que dos amigos voten a partidos distintos, no compartan las soluciones para cada problema y critiquen lo que propone el contrario pero diferencien esa sana oposición del resto de su persona. Eso también formaba parte del espíritu de la Transición. Había tantos deseos de paz y convivencia en democracia que aparcamos el tremendismo por unos años. Ahora ha vuelto con tintes maximalistas, como siempre. O conmigo o contra mí. Y además con un tono agrio que aún incide más en la severidad del juicio hacia el otro. El humor, como siempre, nos salvaría de tanta gravedad.