Parece que el bonachón espíritu navideño, con sus mensajes de amor y paz, no ha terminado de calar entre la mocedad podemita. No me extraña, con la tirria que le profesan a la Navidad les importa un laico bledo ventilar su trifulca (vía tuiter, claro) justo cuando el personal anda de reparadoras comilonas y tajadas que representan el símbolo del perdón universal. Con dos copazos siempre nos tornamos más tolerantes y comprensivos. Estos de Podemos, con tal de sabotear la Navidad, igual adoptan actitud abstemia durante estas fechas. Allá cada cual. En cualquier caso, me ha resultado algo siniestro escuchar a Echenique decir eso de «le hemos dado un toque de atención» en referencia a un Errejón que busca otra vía en el nuevo escenario que pone bajo los focos a los recientes actores del actual panorama y blablabla (estaba empleando jerga podemita, ya saben). Antaño la cosa empezaba propinando un toquecillo de atención, algo sutil y taimado, al rebelde, y luego finalizaba enviando al gulag al que osaba salirse del único carril. Menos mal que los tiempos ya no propician estas cirugías drásticas tan queridas por la izquierda radical... Además encontramos en ese 'toque de atención' una condescendencia cruel, humillante, beatorra. El hijo pródigo se desvía del pensamiento emitido por el líder, de la fe que les alienta, del dogma incombustible, y conviene reconducirle hacia la grey porque está en un momento tontorrón y él rectificará, o al menos debería de hacerlo. Los profesores, nuestros padres, la novia, el suegro, el cuñado... Todos nos han machacado durante nuestra vida con toques de atención. Por eso me parece triste participar en un partido que publicita nuevos modos para luego caer en los tópicos de la habitual represión que nos rodea desde que nacemos... Así no, Errejón. Qué miedo.