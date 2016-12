Podemos en Toys 'R' Us

Me aburre Twitter. Se ha convertido en la guarida de los cobardes y los graciosetes. Perfiles falsos, mentirosos, que se dedican a insultar a todo bicho viviente y los oficiales que pretenden imitar a Eugenio en cada mensaje de 140 caracteres. Hay a quien el 'trolleo' en busca de retuits se le va de las manos y tiene que retirar lo dicho. Cada vez es más difícil saber qué se ajusta a la realidad. La tarea de escarbar hasta encontrar 'forment' se antoja cada vez más necesaria para no llevarte un chasco. Y, además, tener seguidores en redes sociales se ha tornado para muchos en una unidad de medir. Cantidad. Amigos al peso. Relaciones inconsistentes. Humo. Nada. Y en este maremágnum es donde Podemos se juega vivir. Ni ideas, ni propuestas, ni imaginación. Sólo hastags y mensajes para erosionar al compañero de partido. Guerra de guerrillas. Hasta fotos de dibujos con leyendas para lanzar recados. Más infantil y cambian su próxima reunión de grupo de la plaza de Vistalegre a un Toys 'R' Us. Pues no desentonarían. Ya se lo dijo Albert Rivera a Pablo Iglesias en el Congreso. «Ahora habrá que ponerse a trabajar», le espetó con sorna. Pero ellos prefieren Twitter. Es así. Pues menos preocuparse de si Errejón me ha dicho, si Iglesias me ha contestado, si Maestre envía un 'Hasta luego, Mari Carmen' a Echenique... y preocúpense por la gente de la calle, esos a los que apelaban cuando todavía las ideas les rondaban por la cabeza. Porque esos mismos que alzaron a Podemos de las tiendas de campaña hacia la carrera de San Jerónimo serán los mismos que les devolverán a la Puerta del Sol pero quizá ya sin nada con que taparse. Como le pasa a Fernando, un sin techo en Valencia que oculta a su mujer e hija su dramática situación. Mejor sería darle una solución a este hombre que ingeniar un tuit que si algo no da es calor.