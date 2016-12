GUERRA SIN FIN

Siempre me pregunto que tendrá Valencia como ciudad, y el club de Mestalla en particular, para que todo sea tan distinto al resto de ciudades futboleras de España. Aquí la batalla es permanente. Da igual quién mande o cómo vaya el equipo. Por no remontarnos a Arturo Tuzón y cómo se patrocinó su salida del club, aquí hemos tenido al Valencia ganando Ligas y su presidente no podía hablar en la presentación del año siguiente. Cuando no le apuñalaban por la espalda para levantarle del sillón tras la Liga de 2004.

Aquí hemos visto sacar mesas a la calle para comprar acciones cual mercado de los jueves, con las consiguientes colas de vendedores embelesados por el color del dinero. Todo por el poder. Y aquí hemos visto presidentes que no pagaban a los jugadores pero que se negaban a marcharse o vicepresidentes mintiendo en una junta con papeles que no existían. Todo por mantenerse en el poder. Del proceso de venta ya ni les hablo, por citar lo más cercano en el tiempo.

Y ahora que el club está accionarialmente estable -ya veremos por cuanto tiempo- la guerra sin trinchera está dentro. A pecho descubierto. La batalla de García Pitarch y Prandelli es una realidad sin tapujos pero con luz y taquígrafos. Las ruedas de prensa (cuando no las llamadas sin ruedas) se han convertido en el arma arrojadiza de los dos únicos ejecutivos del club designados para solucionar los graves problemas deportivos del Valencia. Con lo que las noticias no pueden ser mejores. ¿Qué uno dice que no hay transferibles? El otro afirma sin rubor que todos son transferibles. ¿Qué estamos mirando un joven talento prometedor? No necesitamos jóvenes prometedores sino todo lo contrario. Y así hasta el infinito y más allá. Pulso de poder.

Prandelli se esfuerza en recordar quien manda ahora en la parcela deportiva mientras García Pitarch se empeña en demostrar que no es el títere con cabeza que a todos nos parece ver. Una 'bambinada', que diría el italiano, pero entre personas bien adultas. Que digo yo que entre personas responsables no debería ser tan difícil ponerse de acuerdo. Pero así es el Valencia. Cuando la guerra no está fuera ya nos la montamos dentro.

Pero cuando busquen culpables no se equivoquen; Prandelli reclama para sí lo que le dijeron que tendría y García Pitarch reclama para sí el cargo que le dieron. Aquí el problema sale siempre de la misma puerta. Llamen ustedes a Singapur y pregunten qué orden impone la propiedad de las acciones en las chiquilladas de sus ejecutivos. Quien manda callar a uno y otorga poder al otro. A quien le dicen la verdad y a quien no. Y ya de paso que se la cuenten a todos los demás; los que realmente sufren el Valencia sin cobrar un duro.