Apropiándose (otra vez) de Unamuno

Cuando uno lee 'La agonía del cristianismo', 'San Manuel Bueno, mártir' y 'Del sentimiento trágico de la vida' antes de haber cumplido los dieciocho años, habría de tener el corazón de piedra y el cerebro atrofiado -lo que no es mi caso- para no acabar con uno y otro tejido profundamente marcados por las angustiosas inquietudes de su autor. Y cuando uno lee los 'Sonetos líricos', 'El Cristo de Velázquez', y las 'Andanzas y visiones españolas' en sus años universitarios, debería provenir de otra galaxia -lo que tampoco es mi caso- para que su visión de España y de lo español no quedara indeleblemente determinada por la singularísima visión de ese bilbaíno arraigado en Salamanca y desterrado en Fuerteventura que fue Miguel de Unamuno.

Y es que, amén de ser uno de los intelectuales más brillantes de su tiempo -el de Ortega, Marañón, Maeztu o D'Ors, nada menos- y de todo el siglo XX español, Unamuno fue un hombre pleno de contradicciones y un pensador enormemente complejo. En esta última condición, reflexionó como nadie en torno a la angustiosa tensión entre la fe y la naturaleza humana, y en torno a la también difícil relación entre el ser de España y la voluntad de quienes la habitamos. Y como hombre, acabó enfrentándose a cuantos gobiernos se sucedieron durante su peripecia vital -los de la monarquía, la República y, ya en los últimos meses de su vida, el franquismo- por más que todos trataran de ganarse su favor, y él mismo, obligado por su indiscutible patriotismo, se prestara a legitimarlos hasta que su paciencia se acabara agotando.

Es por eso que me resulta tan inaguantable el martilleo con el que en los últimos meses se nos lleva atosigando -película incluida: 'La isla del viento' es su título- a cuenta del otrora olvidado, luego célebre, y ahora ya francamente cansino, enfrentamiento entre Unamuno y Millán Astray en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca, semanas antes de su muerte el último día de 1936. Un martilleo que sin duda pretende maquillar el hecho incontrovertible de que Unamuno hubiera apoyado el levantamiento del 18 de julio, que la República le hubiera cesado en su cargo de Rector vitalicio, y que hubieran sido las autoridades de Burgos las que le repusieran en el mismo con honores. O el hecho de que en los años precedentes, Unamuno se hubiera venido alejando de la República casi a la misma velocidad con la que la naciente Falange empezaba a tomarle como uno de sus pensadores de cabecera.

Unamuno declaró que su religión no era otra que la de «buscar la verdad en la vida, y la vida en la verdad». Toda una declaración de independencia, imposible de entender para quienes, incapaces de llegarle a la altura de los botines, se contentan con patrimonializar su figura. Algo que monarquía, república y franquismo -y ahora quienes gobiernan el tiempo que nos ha tocado vivir- se empeñaron por igual en hacer y en lo que los todos fracasaron con similar estrépito.