Viajes-testimonio

De vez en cuando, un grupo de empresarios valencianos, directivos de AVE, se dan cita en la estación ferroviaria de La Encina, se pasean por el andén desierto, ponen la cara de enfado que mejor les acomoda y se dejan fotografiar bajo el rótulo que preside la instalación. Minutos después, cada uno regresa a su coche y sus tareas en Valencia o donde sea: pero ha bastado ese 'posado' testimonial, esa presencia de unas personas relevantes en el punto crucial del Corredor Mediterráneo, para que los medios informativos vuelvan a hablar del abandono imperdonable de los intereses valencianos, de nuestra lastimosa y vergonzosa carencia de infraestructuras.

A mí la iniciativa de los directivos de AVE me gusta. Me parece muy interesante: es de una gran eficacia para el poco esfuerzo que les supone a sus protagonistas. Incluso ya no hace ni falta que hablen: cuando pasean por el muelle de viajeros donde el marqués de Salamanca y el marqués de Campo unieron sus líneas y sus intereses, ya sabemos lo que nos están diciendo, lo que reclaman y nos merecemos.

Por eso mismo se me acaba de ocurrir que ese modelo de reivindicación eficaz se repita en otros puntos de España, y con otra suerte de infraestructuras. Las culturales, por ejemplo, que son tan importantes, tan generadoras de riqueza, como las del transporte. El pasado día 12, por ejemplo, podían haber ido al nuevo Museo de la Aduana, de Málaga, donde después de seis u ocho años de obras se ha rehabilitado, gracias a una inversión de más de 40 millones de euros, un precioso edificio, de la misma época y aire que el de la Audiencia de Valencia.

Hubiera estado muy bien esa visita, que aún se puede hacer tras la reunión de los museos Arqueológico y de Bellas Artes para hacer de la capital una verdadera potencia cultural que compite con Sevilla y Granada y se pone a la altura de las mejores ciudades españolas en dotaciones museísticas. Nada más ver a los señores Boluda, Félix o Roig, nada más ver a los señores González o Lorente plantados delante de los cuadros de Muñoz Degraín o Ferrándiz, los fotógrafos habrían entendido su presencia: han venido a alegrarse por la suerte de Málaga pero a censurar el abandono del Estado en el Museo de Bellas Artes de Valencia, los años de retraso del proyecto de ampliación, la vergonzante falta de presupuesto, la ausencia de compromisos serios con Valencia, tanto de Felipe como de Zapatero, de Aznar como de Rajoy.

Tan necesarios son esos viajes de reivindicación y testimonios, esas presencias-denuncia de los próceres valencianos, que yo me brindo a sugerir objetivos futuros: el próximo, vayan preparándolo ya, debería ser a Sevilla, con motivo de la inauguración del Caixa Forum de la ciudad de la Giralda. En febrero, en el recinto de la vieja Expo, se abrirá, con 17 millones de euros de inversión, el octavo centro cultural de la Caixa en España. Y el de Valencia, a la espera.