El problema de la educación

Eduardo Mendoza, el recién nombrado Premio Cervantes, ha dicho en una muy reciente entrevista: «El verdadero problema, en Cataluña y el resto de España, es qué hacemos con la educación». Eso se llama poner el dedo en la llaga. No me sirve el mero hecho de que se hable de intentar llegar a un pacto de Estado sobre la Educación. ¿Palabras y solamente palabras? Se diga lo que se diga, y a pesar de un informe Pisa algo más favorable para España, la educación en nuestro país va manga por hombro.

Señalemos, en mi opinión, algunas cuestiones. La historia de España se ha convertido, por mor de las competencias autonómicas, en una historia 'a la carta'; es decir, según los intereses autonómicos. La filosofía, o lo que es lo mismo la reflexión sobre las expresiones de la sabiduría humana a través de los siglos, esta prácticamente desaparecida. Del latín casi es imposible encontrar un rastro. Y eso que la lengua latina es madre de nuestras lenguas nacionales, y que enseña a ser exactos y saber expresarse. Y por la 'manía' de obviar la memoria, desconocemos los ríos más importantes de España y otras cosas.

¿Sabemos escribir una carta? ¿Se cuida la ortografía? ¿Se lee a nuestros clásicos? Así podríamos abordar un largo etcétera de temas que se descuidan. «El verdadero problema de España es la educación», ha dicho nuestro Premio Cervantes. También yo lo digo. E insto, aunque a buen seguro no me van a hacer caso, a que el pacto de Estado es necesario y urgente. Pero un pacto de Estado con el que no se pretenda defender las parcialidades autonómicas, sino la formación integral de quienes son el futuro de nuestra sociedad. Y, por favor, que la Ley de Educación no sufra los avatares de los poderes políticos.