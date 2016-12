UN PARÓN MERECIDO

Los jugadores de baloncesto son, según parece, unos parias sin familia ni sentimientos. Hoy, en plenas fiestas, juega el Valencia Basket frente al Barcelona. Lo deben hacer para fastidiar al aficionado que durante estos días tiene más tiempo libre y más opciones de acudir a espectáculos de cualquier tipo, también deportivos. No como los futbolistas de élite. Esos sí se sacrifican, piensan en los demás y respetan las tradiciones culturales de no ir al fútbol estos días. Por algo ganan cien veces más -sin exagerar- que sus colegas de la canasta. Para no jugar en Navidad. Lo vimos la semana pasada en el fútbol. Apenas pitó el árbitro el final del último partido, allá que se fueron corriendo poniendo pies en polvorosa (siempre me ha encantado esta frase hecha de origen medieval) rumbo a sus respectivos lugares y países de origen o de vacaciones. «Los futbolistas deben descansar en Navidad», aduce la AFE tratando de excusar a estos pobres desamparados. No les importa que los de la Premier, con su 'Boxing day' y sus tres partidos en diez días, los dejen en evidencia. Miran hacia otro lado, como si no fuera con ellos. Ya se sabe que los ingleses son muy raros. Usan moqueta hasta en los suelos de los baños y conducen al revés. Tampoco importa que el año pasado ya se jugara en estas fechas para adelantar el final de Liga por exigencias de Del Bosque. La iniciativa fue un éxito (más niños fueron a los estadios) que ya se han ocupado de denostar y -por tanto- no se volverá a repetir. Quienes deciden dar fiesta a estos privilegiados del balón alegando razones humanitario-laborales, son los mismos que colocan el inicio del campeonato liguero en pleno agosto o fijan los horarios de los partidos a horas intempestivas e imprevisibles para el aficionado que se saca el abono a comienzo de temporada. Los aburguesados dirigentes del fútbol español desprecian a los espectadores mientras miman a unos caprichosos millonarios. En lugar de dar facilidades a los aficionados, los pisotean. En vez de procurar acercarlos a los estadios, los maltratan despreciando a quien se deben. La Liga trata de abrirse mercado lejos de nuestras fronteras pero desatiende su entorno más cercano y así es muy difícil que logren alcanzar sus objetivos. El primero y principal sería llenar los estadios para poder venderse como espectáculo integral. Lograr trasladar el impresionante ambiente de los partidos de la Bundesliga o de la Premier, pese a que allí llueve y hace frío. Lleno total en las gradas. Pero aquí cada uno se mira el ombligo y hace la guerra por su cuenta, empezando por los futbolistas. No puedo terminar sin desearles a estos el mejor descanso en familia. Ellos sí que se lo merecen, no como los pringados de los baloncestistas.