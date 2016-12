MANIPULAR CRÍOS

Cuando efectúo una estadística de mi entorno descubro que buena parte de mis amigos son de izquierdas, incluso muy de izquierdas. Izquierda caviar, claro, aunque ellos se enfadan cuando les acuso de su pasión hacia la buena y aterciopelada vida. Abominan el machismo y el sexismo que todavía amortaja nuestra sociedad. Luchan por un mundo mejor de igualdad perfecta. De boquilla, claro. Porque he observado un curioso fenómeno; esto es, cuando sus pequeños hijos varones cometen una travesura en el cole o en el ámbito de sus equipos de fútbol o baloncesto, me lo cuentan con una pizca de preocupación (para disimular) pero con el pecho inflado de orgullo ante la manifiesta virilidad de ese pequeñuelo suyo que ya apunta maneras de macho alfa. «Fíjate, han expulsado dos semanas a mi niño del equipo porque le plantó cara al entrenador tras propinarle con mala leche un balonazo a un compañero...», me cuentan con innegable satisfacción. Lo que les preocuparía, ellos lo saben, yo lo sé, es que su retoño fuese un debilucho llorica. La teoría, pues, funciona cuando las discusiones, pero en la práctica de cada día esos padres desean que su vástago sea el líder, el pichabrava de corral, el que impone la ley. A un pobre politiquillo, naturalmente del PP, de tercera o cuarta división, le han vapuleado por soltar una obviedad. No le parecía del todo bien, a este hombre, que a los niños les regalen muñecas. Y le han masacrado. En general, los chavalines, más revoltosos y broncos, prefieren los balones, las espadas y las pistolas; y ellas, qué le vamos a hacer, las muñecas para jugar a las mamás. Esto es un hecho. Ahora bien, sí un chaval escoge la senda de la casita de muñecas, pues se le regala la Barbie y se le respeta al máximo, faltaría más. Que elijan los críos sus juguetes sin sufrir manipulaciones progres.