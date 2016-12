Elegía para la paquetería Flor

Cuando era pequeño yo tenía un barrio en Valencia y el barrio tenía un mercado lleno de vidas. Con la modernidad mi barrio murió y lo enterraron en el concurrido centro de Valencia y de su mercado lleno de vidas sólo queda la osamenta de hierro y ladrillo. El pasado 24 de diciembre el mercado Colón cumplió cien años, pero ya no como mercado de mi barrio. Ahora es otra cosa con escaleras mecánicas bajo el techo desacralizado de aquella catedral huertana que en su esplendor expuso al culto salmonetes, naranjas y mollejas. Antes de que lo construyeran, en el solar se exhibió un nuevo deporte llamado 'football' en la época, afeminado al decir de los cronistas hechos a toros o lucha libre. El proyecto tuvo un presupuesto inicial de 500.000 pesetas y un gasto final cercano al millón, sin que este sobrecoste de 1916 se pueda imputar aún a Rita Barberá, a mi corto entender y acatando el parecer de la macabra inquisición. Fue un mercado de verdad, corazón de trama urbana, portañuela para perros sin dueño y borrachos del ensanche, red social de mi tieta Elvira, universidad de oficios y bodas decididas entre la cesta de reparto de uno y el delantal de otra. Despensa del largo verano de mi infancia.

Allá por el 2000, la invasión de los autoservicios con ofertas 3x2 y estanterías repletas, lo llevaron al abandono primero y al cierre después. Algunos irreductibles, como la pescadería Martín y Mari o frutas y verduras Fina, se refugiaron en una gruta de Conde Salvatierra y, con los exquisitos fiambres de Manglano, hoy siguen en pie. Reformaron entonces el mercado Colón pero nadie quiso resucitarlo. Salvaron el costillar del elefante. La arquitectura, aunque rellena de franquicias clónicas típicas de este tiempo precocinado.

Donde se despachaba casquería, un restaurante de diseño. Donde el arreglo de paella, un showroom de prendas étnicas. Donde las tellinas de la playa, otra 'boulangerie' industrial. No defiendo que siga teniendo sentido un mercado como aquel, pero sí que este mercado Colón no es hijo del anterior sino apenas su exoesqueleto. Quien no recuerde cómo olía la calle Cirilo Amorós frente a las teresianas, campo valenciano por la mañana y pis de gato por la noche, no sabe de qué mundo perdido hablo.

El mercado Colón fue el Santísima Trinidad del Trafalgar en que se fue a pique el pequeño comercio de mi barrio. Ultramarinos Zanón, papelería Olegario, ferretería Furió, Granja Fuster, horno San José, calzados Mapiba, droguería Las Barcas., nombres de naves hundidas en el océano de la globalización. Mi juventud tenía un barrio donde está el centro de Valencia. Ahí yacen sepultadas mis tardes de calor con horchata y balcones abiertos, la palmera en la mano al volver del colegio o la envoltura beige de mi abuela Victoria. Las ruinas del verdadero mercado Colón sobre el que se alza el actual mercado neón.